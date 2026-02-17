Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

The New York Times publicó un editorial llamada “Trump corre el riesgo de provocar un incendio nuclear”, en referencia a las tensiones nucleares entre las potencias mundiales, como Estados Unidos y Rusia.

Justamente, el texto recuerda que durante febrero finalizó el tratado Nueva START entre ambos países, que representó “la última gran restricción a los dos arsenales nucleares” más grandes a nivel global.

Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska, Estados Unidos. Foto: via REUTERS

En este marco, “la administración Trump está implementando una política de amenazas vagas y una peligrosa política arriesgada que presagia una carrera armamentista desenfrenada”. Y definieron la estrategia como “alarmante”, por sus palabras y su funcionamiento.

El riesgo de una nueva escalada nuclear

Sobre la administración que lidera Donald Trump, indicaron que parece “creer que, en materia de armas nucleares, más es mejor”. El final del Nuevo START representa la posibilidad por parte de la Armada de “reabrir los tubos de lanzamiento inutilizados de los submarinos de la clase Ohio y cargar ojivas adicionales en sus misiles balísticos intercontinentales".

“La lógica del Departamento de Estado es que el antiguo tratado imponía restricciones inaceptables a Estados Unidos y no contemplaba el creciente arsenal de China”, analizan en el New York Times. Pero recuerdan que “romper las barreras existentes con Rusia con la esperanza de obligar a Beijing a un acuerdo es una estrategia que ya ha fracasado”.

Pruebas nucleares de Estados Unidos. Foto: OL-H, AFPAA

Y apuntan sobe la estrategia de Trump de “abandonar los límites”: “Los invita (a sus rivales) a correr junto a él”.

“Un paraguas nuclear más amplio para cualquier país aumenta las probabilidades de que un malentendido o un error provoquen devastación. Especialmente inquietante es la señal de la administración de que podría reanudar las pruebas nucleares subterráneas”, agregaron dese el NYT.

Ante la idea o posibilidad de que haya detonaciones como pruebas explosivas, algo que Estados Unidos no realiza desde 1992, la marcan como “una negligencia estratégica”. Además, recuerdan que hay “una gran cantidad de datos que nos permite mantener nuestro arsenal mediante modelos informáticos sin detonar una sola carga”.

Incluso menciona que no habría grandes beneficios en los tecnológicos, mientras que se daría un importante “daño geopolítico”. Este escenario permitiría que Rusia y China puedan “mejorar sus propias ojivas”.

Qué debe hacer Estados Unidos, según NYT

Acerca de los pasos a seguir, The New York Times pone como prioridad que Trump se abstenga de “ordenar la reanudación de las pruebas nucleares explosivas”, además de sumar a Estados Unidos a un año de la implementación del Nuevo START con Rusia.

Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

Ante una propuesta similar que hizo Vladimir Putin, el diario sugiere “poner a prueba esa oferta en lugar de rechazarla”.

Además, consideran fundamental el dejar de lado “la amenaza potencial de China como excusa para iniciar una carrera armamentista con Rusia”.

Sobre el final, remarcan a modo de advertencia: “El presidente de Estados Unidos posee actualmente la autoridad única e irrestricta para lanzar una guerra nuclear”. Y completa: “En una época de creciente tensión y tratados en decadencia, dejar el destino del mundo en manos de una sola persona —quienquiera que sea— es un riesgo que ninguna democracia debería tolerar”.