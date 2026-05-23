Hospital Policial de Uruguay Foto: Presidencia Uruguay

Uruguay concretó por primera vez un procedimiento de eutanasia legal bajo el marco de la Ley 20.431, un hecho que marca un antes y un después en el debate regional sobre el final de la vida y la autonomía del paciente. El caso involucró a una mujer de 69 años con diagnóstico de cáncer de páncreas en etapa terminal, internada en Montevideo, cuya identidad se mantuvo en reserva por decisión del entorno y del propio proceso sanitario.

Según la información reportada por distintos medios, el procedimiento se realizó en el Hospital Policial de Montevideo, luego de que la paciente firmara el consentimiento formal días antes, en un contexto de agravamiento del cuadro clínico y tras haber recibido cuidados paliativos.

El caso: una decisión tomada en medio de un deterioro irreversible

La paciente había sido internada aproximadamente diez días antes de la práctica, debido al empeoramiento de su estado de salud. Los reportes coinciden en que cursaba una situación oncológica avanzada compatible con criterios de terminalidad, y que la solicitud se encuadró dentro de los requisitos previstos por la normativa.

En paralelo, trascendieron algunos datos biográficos sin revelar su nombre: distintos informes indicaron que era madre de seis hijos (dos adoptados) y que estuvo acompañada durante el proceso por familiares cercanos.

Qué dice la Ley 20.431: quiénes pueden acceder

La Ley 20.431 establece que pueden solicitar eutanasia las personas mayores de edad que estén psíquicamente aptas y atraviesen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible, o que padezcan sufrimientos que consideren insoportables, con deterioro grave y progresivo de su calidad de vida. También contempla a ciudadanos uruguayos y a extranjeros con residencia habitual acreditada.

La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó el proyecto de ley de Muerte Digna el 15 de octubre de 2025 Foto: EFE

La norma define la eutanasia como un procedimiento realizado por un médico (o por su orden), tras seguir las instancias previstas, para provocar la muerte de la persona que lo solicita de manera reiterada, válida y fehaciente.

Cómo es el “paso a paso” del procedimiento

Uno de los puntos centrales del sistema uruguayo es que fija controles escalonados para verificar dos cosas: (1) que se cumplan las condiciones clínicas y (2) que la voluntad sea libre, seria e informada.

Estas son las etapas principales:

Solicitud escrita y personal ante un médico, firmada en su presencia (o por un tercero si la persona no puede firmar, siempre en presencia del paciente y del médico).

Evaluación del médico actuante , quien debe revisar historia clínica, dialogar con el paciente, informar alternativas (incluidos cuidados paliativos ) y constatar que la decisión sea firme. La ley prevé plazos de respuesta para avanzar o rechazar.

Segunda opinión médica : interviene un segundo profesional (internista o especialista) para confirmar criterios y validar el encuadre. Si hay desacuerdo, se activa una junta médica .

Ratificación posterior y testigos : el proceso incluye una nueva instancia de confirmación de voluntad, con testigos que no puedan obtener beneficios económicos por el fallecimiento.

Elección del momento y lugar: la reglamentación comunicada oficialmente remarca que el paciente puede mantener el control sobre decisiones del procedimiento (por ejemplo, compañía o lugar, según condiciones).

Un aspecto clave: la voluntad es revocable en cualquier momento, sin formalidades, y eso frena el procedimiento de inmediato.

Por qué este primer caso es un hito regional

El primer procedimiento se dio después de que Uruguay aprobara la ley en octubre de 2025 y la reglamentara mediante decreto en abril de 2026, entrando en vigencia a partir del 21 de abril según la comunicación oficial.

En el plano político, legisladores que impulsaron la norma lo interpretaron como un paso simbólico: la posibilidad de que una persona decida el final de su vida dentro de un marco regulado, con controles y garantías sanitarias.

Más allá del debate ético, el punto diferencial del modelo uruguayo es que busca equilibrar autonomía con procedimientos verificables (doble evaluación médica, instancias de ratificación, registro clínico y supervisión institucional).

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