Al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas cuando una lancha con bandera estadounidense fue interceptada por la Guardia Costera de Cuba, en un incidente ocurrido en aguas cubanas.

Además, el comandante de la embarcación cubana resultó lesionado como producto del tiroteo.

El Gobierno cubano informó que este 25 de febrero, en horas de la mañana “se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH, que se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en Cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara”.

Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco efectivos, para la identificación de la embarcación estadounidense, “desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos”,

Cuba interceptó una lancha de Estados Unidos y mató a cuatro tripulantes. Video: REUTERS.

Esto provocó que el comandante de la embarcación cubana “resultara lesionado”.

“Como consecuencia del enfrentamiento, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados, quienes fueron evacuados y recibieron asistencia médica”, precisa el comunicado.

“Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región”, concluye el comunicado del Ministerio del Interior cubano.