La historia del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, sumó en las últimas horas un giro profundamente emotivo. Tras 445 días sin comunicación, su esposa, María Alexandra Gómez, confirmó que por fin pudo hablar con él, un hecho que reavivó la esperanza de su familia y reimpulsó los reclamos por su liberación. Según informó TN, Gallo permanece en la cárcel venezolana de El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, donde se encontraba completamente incomunicado desde su detención.

La llamada llegó de manera inesperada, en un momento en el que su esposa realizaba una entrevista radial para visibilizar el caso. De acuerdo con varios medios, apenas escuchó la voz de su pareja, la reacción de Gómez fue inmediata: describió la emoción como un “volverle el alma al cuerpo” y aseguró que Gallo le transmitió un mensaje de fortaleza para la familia.

El contacto, aunque breve, fue suficiente para confirmar que el gendarme se encuentra firme a pesar de las condiciones de su detención.

Qué sabe de Nahuel Gallo

La comunicación ocurrió pocos días después de que trascendiera que Gallo se había sumado a una huelga de hambre junto a más de 200 presos políticos, en protesta por su situación y por la reciente Ley de Amnistía venezolana, que excluye a quienes enfrentan acusaciones vinculadas con terrorismo o espionaje. Esta medida, según familiares, fue uno de los motivos que mantuvo interrumpidas las visitas y comunicaciones durante semanas.

En el entorno del gendarme, la noticia del llamado también generó alivio porque durante más de un año se denunció su desaparición forzada, sin acceso a defensa privada ni información clara sobre su estado de salud. Organismos de derechos humanos y sectores del Gobierno argentino se mostraron preocupados por la falta de garantías en el proceso, mientras continúan las gestiones diplomáticas a través de distintos países, debido a que Argentina actualmente no cuenta con representación consular directa en Venezuela.

Para la familia, la llamada no solo representó un momento emocionalmente cargado, sino también una señal de que las presiones internacionales podrían estar comenzando a generar algún movimiento. En redes sociales, Gómez reiteró su pedido de libertad y exigió nuevamente que se respeten los derechos fundamentales del gendarme, subrayando la importancia de que pueda reencontrarse con su hijo y restablecer su vida familiar.

Situación en Venezuela

El caso de Nahuel Gallo sigue siendo un símbolo de tensión diplomática y de cuestionamientos al sistema penitenciario venezolano. Además, se da en un contexto político especialmente delicado en Caracas, marcado por denuncias reiteradas de detenciones arbitrarias y limitaciones a la libertad de expresión y movimiento. La familia del gendarme insiste en que él ingresó al país con todos sus documentos en regla y que su detención carece de fundamento jurídico sólido, un planteo también reflejado por distintos referentes diplomáticos y organizaciones de derechos humanos.

Mientras tanto, el llamado se convirtió en un rayo de esperanza, pero también en un recordatorio del largo camino que todavía queda para lograr su liberación. La incertidumbre persiste, aunque por primera vez en meses la familia siente que Gallo no está completamente silenciado y que su voz pudo, al menos por un momento, atravesar los muros de la prisión.