Síntomas de la lepra. Foto Twitter @kncalderon.

Chile se convirtió en el primer país de América en ser oficialmente verificado como libre de lepra tras más de tres décadas sin declararse casos locales, así como el segundo del mundo tras Jordania en 2024, según indicó la OMS.

Los primeros casos de la enfermedad se registraron en Rapa Nui (Isla de Pascua) a finales del siglo XIX y en el territorio continental chileno hubo contagios esporádicos, el último de ellos detectado en 1993.

“La eliminación de la lepra en Chile envía un mensaje claro al mundo, el de que con un compromiso sostenido, (...) detección temprana y acceso universal a la salud podemos conseguir que enfermedades ancestrales pasen a la historia”, destacó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Según añadió la ministra de Salud chilena, Ximena Aguilera, el logro “refleja décadas de esfuerzo sostenido en salud pública” y reafirma “la responsabilidad de mantener una vigilancia activa y garantizar una atención respetuosa y libre de estigmas”.

La OMS indicó que, entre 2012 y 2023, Chile reportó 47 casos, aunque todos ellos importados.

Detalles de la lepra

La lepra es causada por la bacteria Mycobacterium leprae y en ausencia de tratamiento puede causar daños permanentes en piel, nervios, extremidades y ojos, que en caos extremos pueden generar discapacidad.

Está incluida por la OMS en la lista de enfermedades tropicales desatendidas, todavía se registran casos en 120 países y cada año se reportan más de 200.000 nuevos contagios.