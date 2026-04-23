Sube el precio del petróleo. Foto: REUTERS

El petróleo volvió a ubicarse cerca de los US$105 este jueves en un contexto de fuerte incertidumbre internacional, impulsado por las tensiones en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán y los riesgos de interrupciones en el suministro a través del estrecho de Ormuz, una vía estratégica por donde transita una parte significativa del crudo mundial. En este escenario, el barril de Brent crude oil registró una suba cercana al 2% y se negoció en torno a los US$103,01, mientras que el West Texas Intermediate, de referencia en el mercado estadounidense, avanzó 1,15% hasta aproximarse a los US$94.

El repunte contrasta con los niveles previos al estallido del conflicto, cuando el crudo internacional se ubicaba alrededor de los US$72 por barril, reflejando el impacto de los problemas geopolíticos en los mercados energéticos.

El precio del petróleo se ve afectado por la tensión en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

En Europa, los principales indicadores mostraban cifras en terreno negativo. En este contexto, las bolsas de Londres, Madrid, Milán y Frankfurt fueron las más perjudicadas, con descensos cercanos al 1%.

Las bajas también se replicaron en China. El Shanghai Composite de la bolsa de Shanghái y el Hang Seng de Hong Kong cerraron en rojo. Los índices retrocedieron un 0,32% y un 0,95%, respectivamente.

En esa línea, los principales índices de Wall Street mostraban en el premarket valores negativos. El Dow Jones caía un 0,52%, el S&P 500 un 0,38% y el Nasdaq registraba una baja del 0,36%.

¿Cuánto aumentó el petróleo?

Antes del estallido del conflicto bélico a fines de febrero, el petróleo internacional se mantenía en torno a los US$72 por barril. Desde entonces, la cotización experimentó un fuerte incremento y este jueves 23 de abril llegó a ubicarse cerca de los US$103, lo que implica una suba aproximada del 43% en menos de dos meses, impulsada por la creciente tensión geopolítica y las preocupaciones sobre el abastecimiento global.

Uno de los puntos más sensibles es el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% del petróleo y gas del mundo, además de ser una ruta clave para el comercio de fertilizantes. En este contexto, el tráfico marítimo en la zona se encuentra en gran medida afectado por acciones atribuidas a Irán, lo que eleva el riesgo de interrupciones en el suministro energético internacional.

Petróleo

A esto se sumó un nuevo episodio de tensión que informó Estados Unidos. “Durante la noche, las fuerzas de EE.UU. llevaron a cabo una interdicción marítima y un abordaje de derecho de visita del buque sin nacionalidad sancionado M/T Majestic X que transportaba petróleo desde Irán, en el Océano Índico dentro del área de responsabilidad del Comando del Indo-Pacífico de Estados Unidos”, informó la gestión de Donald Trump.

Tras estos hechos, el crudo volvió a subir y se acercó nuevamente a los US$105 por barril.

El último aumento del petróleo

El barril de petróleo Brent para entrega en junio repuntó este lunes un 5,64%, hasta superar los US$95 al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres tras la nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El precio de crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, se ubicó en US$95,48 dólares al término de la jornada de negociación en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, lo que implicó una subida de USD5,10 dólares con respecto a la jornada anterior, cuando marcó USD90,38.

El brent subió de nuevo tras desplomarse el viernes más de un 9% y terminar ligeramente por encima de los 90 dólares, impulsado por el anuncio de reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Irán, por el alto el fuego anunciado en el Líbano.

Sin embargo, menos de 24 horas después, Teherán volvió a cerrar el paso estratégico, por el que pasa el 20% del flujo marítimo de petróleo a nivel global, en respuesta al bloqueo naval que Estados Unidos mantiene en la zona.