Judíos ultraortodoxos retiran la bandera de Israel en vísperas del Día del Recuerdo de Israel. Foto: Captura de pantalla DW.

Un nuevo episodio de tensión interna se registró en Israel en la antesala de una de sus fechas más sensibles. En la ciudad de Beit Shemesh, un grupo de judíos ultraortodoxos retiró banderas israelíes colocadas en espacios públicos, en la víspera del Día del Recuerdo, una jornada dedicada a honrar a los soldados caídos y a las víctimas del terrorismo.

El hecho fue captado en video y difundido por el periodista Oren Liebermann, corresponsal de CNN, generando repercusión tanto dentro como fuera del país. Las imágenes muestran a varios hombres pertenecientes a comunidades religiosas estrictas retirando e incendiando los símbolos nacionales, en un gesto que refleja una postura ideológica de rechazo hacia el Estado de Israel.

En el barrio de Mea Shearim de Jerusalén, grupos ultraortodoxos se oponen al Estado de Israel y ondean banderas palestinas. Video: DW.

Un conflicto con raíces religiosas

Este tipo de manifestaciones se vincula con una corriente minoritaria dentro del judaísmo ultraortodoxo que no reconoce la legitimidad del Estado israelí en su forma actual. Para estos grupos, la creación de un Estado judío antes de la llegada del Mesías contradice los preceptos religiosos tradicionales.

La oposición no es nueva y suele intensificarse en fechas simbólicas. En el barrio de Mea Shearim, uno de los enclaves ultraortodoxos más conocidos de Jerusalén, se registraron en reiteradas ocasiones protestas durante el Día de la Independencia de Israel.

En ese contexto, algunos manifestantes llegaron a quemar banderas israelíes y a exhibir banderas palestinas, en un acto de rechazo que busca visibilizar su postura política y religiosa.

Judíos ultraortodoxos retiran la bandera de Israel en vísperas del Día del Recuerdo de Israel. Foto: Captura de pantalla DW.

Aunque estas acciones suelen ser protagonizadas por una minoría, generan un fuerte impacto simbólico en una sociedad donde las fechas conmemorativas tienen un alto valor emocional y nacional.

El Día del Recuerdo, en particular, es una jornada que antecede al Día de la Independencia, y está marcada por ceremonias oficiales, sirenas en todo el país y homenajes a las víctimas. Por eso, cualquier manifestación que cuestione los símbolos nacionales en este contexto suele generar controversia.