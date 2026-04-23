Donald Trump. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El Pentágono anunció que el secretario de la Marina de Estados Unidos, John Phelan, dejará su cargo “inmediatamente”, sin dar mayores explicaciones sobre su repentina salida. Mientras tanto, la fuerza tiene desplegadas varias unidades en Medio Oriente y un bloqueo en el estrecho de Ormuz, durante un frágil alto el fuego en la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Es el primer jefe de una institución militar en abandonar el gabinete durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, aunque solo es el más reciente de una serie de altos funcionarios de Defensa que han renunciado o sido removidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

La última orden de Trump

Donald Trump, vía su cuenta de Truth Social @realDonaldTrump, anunció que la Armada tiene la orden de atacar toda pequeña embarcación del estrecho de Ormuz que pudiera estar desplegando minas.

“He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus 159 buques de guerra están hundidos en el fondo del mar!), que coloque minas en las aguas del Estrecho de Ormuz. No debe haber vacilación alguna. Además, nuestros dragaminas están despejando el Estrecho en este preciso momento. Por la presente, ordeno que continúe esta actividad, ¡pero a una intensidad tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto", publicó.