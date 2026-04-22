El buque HMS Medway del Reino Unido. Foto: Royal Navy

El Reino Unido continúa con su movimiento militar en el Atlántico Sur. En esta ocasión, el buque patrullero HMS Medway trasladó tropas desde las Islas Malvinas hacia King Edward Point, en Georgias del Sur, remarcando la estrategia que Londres lleva a cabo desde hace varios meses.

Las British Forces South Atlantic Islands (BFSAI-Fuerzas Británicas de las Islas del Atlántico Sur) informaron que personal del 4.° Batallón del Regimiento de Paracaidistas (4 PARA) llevó a cabo patrullajes y tareas de desactivación de explosivos. Luego de terminar la misión, el buque volvió a las Malvinas para desarrollar sus trabajos diarios.

El buque HMS Medway del Reino Unido. Foto: UK MOD Crown copyright

El despliegue británico en esta zona no es un episodio aislado, sino que se enmarca en la Operación Southern Sovereignty, misión diseñada para probar qué tan fuerte es su capacidad de operar en simultáneo en distintos puntos de la región.

Además del HMS Medway, la Royal Navy señaló que el despliegue contó también con apoyo de cazas Typhoon y de un A400M desde Mount Pleasant Complex, la base militar británica en Malvinas.

El patrullero queda ahora integrado al esquema británico de patrulla, vigilancia y apoyo a operaciones terrestres y aéreas. De todas maneras, la rotación de buques no altera la lógica operativa, ya que Reino Unido reafirma su presencia naval constante en aguas disputadas.

Airbus A400M Atlas de la Real Fuerza Aérea Británica. Foto: Wikipedia.

Los ejercicios conjuntos tienen como objetivo fortalecer el vínculo de las unidades rotativas con el terreno y enviar un mensaje de consolidación militar hacia la región y el mundo. De esta manera, se mantiene el patrón de proyección británica sobre su dispositivo en el Atlántico Sur.

Las Islas Malvinas, el eje militar del Reino Unido en su presencia en el Atlántico Sur

El mensaje es claro: Reino Unido continúa usando a las Islas Malvinas como nodo militar a fin de proyectar su presencia sobre otros puntos sensibles del Atlántico Sur bajo una estrategia combinada que incluye el uso de patrullaje permanente, infantería rotativa, apoyo aéreo y despliegues sobre diferentes espacios de la región.

Estos ejercicios militares buscan fortalecer el vínculo de las unidades británicas con el terreno y darle al mundo una señal de consolidación en la zona. Si a estos movimientos estratégicos se le suman los vuelos desde las islas a Chile y Uruguay, todos estos factores dan en cuenta que Reino Unido usa a las Malvinas como plataforma para proyectar poderío militar sobre toda la región.