Sky Costanera es el edificio más alto de Sudamérica y tiene un mirador de 360°. Foto: skycostanera.cl

En el corazón vertical de Santiago de Chile, hay una experiencia que no se mide solo en metros, sino en sensaciones. El ascenso comienza sin estridencias: el ascensor sube a toda velocidad, pero el cuerpo apenas lo percibe. Abajo queda el pulso urbano, el tránsito incesante, el ritmo acelerado de una capital que no se detiene. Arriba, en cambio, todo cambia.

Mirador Sky Costanera: vista 360° de Santiago y la Cordillera de los Andes

A casi 300 metros de altura, en la cima de la Gran Torre Costanera, la ciudad se convierte en una maqueta perfecta. Las avenidas se reducen a líneas, los edificios pierden escala y, al fondo, la imponente presencia de la Cordillera de los Andes domina el horizonte. No es solo una postal: es una pausa.

A casi 300 metros de altura, en la cima de la Gran Torre Costanera, la ciudad se convierte en una maqueta perfecta. Foto: skycostanera.cl

Desde los pisos 61 y 62, el mirador ofrece una vista en 360 grados que permite “leer” la ciudad. En días despejados, se distinguen barrios, hitos urbanos y el trazo del río Mapocho, que serpentea entre zonas modernas y sectores más tradicionales. Es una perspectiva que no solo impacta, sino que ordena: ayuda a comprender cómo se expande Santiago y su vínculo permanente con la montaña.

Gran Torre Costanera: el rascacielos más alto de Sudamérica

Llegar hasta lo más alto es parte de una historia mayor. La torre integra el complejo Costanera Center y fue diseñada por el arquitecto argentino César Pelli, una figura clave de la arquitectura contemporánea. Su silueta vidriada refleja el cielo y la cordillera, en un juego cambiante de luces y transparencias según la hora del día.

La torre integra el complejo Costanera Center y fue diseñada por el arquitecto argentino César Pelli. Foto: skycostanera.cl

Construir en altura en Chile implica desafíos únicos. En una de las regiones más sísmicas del planeta, la ingeniería fue determinante: la torre cuenta con un núcleo de hormigón armado de alta resistencia y sistemas diseñados para absorber movimientos sísmicos y la fuerza del viento. Las obras comenzaron en 2006, atravesaron pausas (incluida la crisis global de 2008) y culminaron en un ícono que hoy redefine el perfil urbano de Santiago.

Arquitectura sustentable en Santiago: eficiencia energética y diseño inteligente

A esa lógica se suma la sustentabilidad. La fachada vidriada está pensada para maximizar la luz natural y reducir el consumo energético, mientras que sistemas inteligentes regulan climatización, iluminación y ventilación, según las condiciones externas.

La fachada vidriada de Sky Costanera está pensada para maximizar la luz natural y reducir el consumo energético. Foto: skycostanera.cl

En una ciudad con fuertes contrastes térmicos entre estaciones, estas tecnologías permiten optimizar recursos sin resignar confort. Además, la integración dentro del complejo favorece una dinámica urbana más eficiente al concentrar servicios, oficinas y comercios en un mismo punto.

Qué ver en Sky Costanera: atardecer, vistas nocturnas y experiencias únicas

La visita no es la misma a lo largo del día. De mañana, la claridad permite una lectura casi cartográfica del territorio. Al atardecer, los colores se funden y la cordillera gana protagonismo, como un telón natural. Y de noche, la ciudad se transforma en un entramado de luces que invita a otra clase de contemplación.

De noche, la ciudad se transforma en un entramado de luces que invita a otra clase de contemplación. Foto: skycostanera.cl

Es entonces cuando aparecen las microhistorias: parejas que buscan la foto perfecta, viajeros que intentan reconocer su barrio desde lo alto, silencios compartidos frente a una vista que impone. En lo más alto de Santiago, el tiempo parece desacelerarse, como si la altura ofreciera algo más que una panorámica: una nueva forma de mirar.