El príncipe William y Kate Middleton. Foto: Pinterest.

La vida privada de Kate Middleton y el príncipe William quedó completamente al descubierto con la publicación de una nueva biografía, la cual tuvo como objetivo revelar aspectos poco conocidos de la pareja más observada de la realeza británica.

Se trata de "William & Catherine: The Intimate Inside Story"(Guillermo y Catalina: la historia íntima desde dentro), un libro escrito por Russell Myers, editor de realeza del diario británico The Mirror, que llegará a las librerías en los próximos meses.

Princesa Kate Middleton y Príncipe William en la coronación del Rey Carlos III junto a sus hijos. Foto: Reuters.

La obra marca un hito editorial: es el primer libro conjunto sobre los príncipes de Gales en más de una década y, según adelanta la editorial, fue elaborado a partir de acceso exclusivo a personas cercanas al Palacio, lo que aporta una mirada interna inédita sobre la pareja.

El libro recorre la historia de William y Kate desde sus orígenes, cuando se conocieron en la Universidad de St Andrews, hasta su rol actual como figuras centrales de la monarquía británica. El relato pone especial énfasis en lo mediática que fue su relación desde el inicio y en los desafíos que debieron afrontar como pareja y como futuros reyes.

Kate Middleton junto al príncipe William. Foto: NA.

Entre los episodios más relevantes, la biografía aborda las controversias surgidas durante la gira por el Caribe en 2022, un momento clave que expuso tensiones internas y críticas al rol de la Corona en el contexto actual.

También se detiene en uno de los capítulos más delicados de los últimos tiempos: el impactante diagnóstico de cáncer de Kate Middleton, que se conoció casi de manera simultánea al del rey Carlos III, generando una fuerte conmoción tanto en el Reino Unido como a nivel internacional.

Un contexto inédito sobre los momentos clave de la realeza

Desde la editorial aseguran que el libro ofrecerá “un contexto nunca antes contado sobre las historias más importantes que han seguido al Príncipe y la Princesa de Gales en los últimos años, incluida la salida de los Susex, la formación del ‘estilo Cambridge’ y la muerte de la reina Isabel II”, además de proporcionar “una visión sin precedentes de sus vidas privadas”.

La familia real británica en la finca de Sandringham para navidad. Foto: Reuters.

Estos acontecimientos marcaron un antes y un después en la monarquía británica y redefinieron el rol de William y Kate dentro de una institución que atraviesa una etapa de profundos cambios.

La mirada del autor

Russell Myers, quien también se desempeña como editor de realeza en la cadena ITV, explicó las motivaciones detrás de esta biografía y el enfoque elegido para narrar la historia de los príncipes de Gales.

En ese sentido, afirmó: “He pasado casi una década siguiendo al Príncipe y la Princesa de Gales como parte de la Familia Real y siempre he creído que hay mucho más en la pareja de lo que se ve. Estoy inmensamente agradecido a la editorial Ebury por brindarme la plataforma para explorar lo invisible”.

Kate Middleton junto al príncipe William. Foto: NA.

Sobre el resultado final del libro, el autor subrayó: “El resultado es un retrato verdaderamente íntimo de William y Kate, que ofrece no solo una visión incomparable de quiénes son como individuos, sino también revelaciones trascendentales sobre ellos como pareja y el mundo que habitan”.

Y añadió: “Esta biografía va más allá de los titulares y explora el amor, la resiliencia y su camino juntos mientras abordan sus responsabilidades públicas en esta era sin precedentes”.

Con una combinación de testimonios internos, análisis histórico y contexto político, la nueva biografía promete convertirse en una lectura clave para entender el presente y el futuro de la familia real británica.