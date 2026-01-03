Kate Middleton y el príncipe William toman una arriesgada decisión sobre la educación de sus hijos: ¿rompen una tradición?

Recientemente trascendió que la princesa de Gales decidió desafiar una de las tradiciones más antiguas de la familia real en materia de educación, con el apoyo del príncipe William. La elección tiene relación con su hijo, el príncipe George, quien comenzará pronto su educación secundaria.

Familia real británica. Foto: Instagram / princeandprincessofwales.

En la monarquía británica, donde las normas no son simples sugerencias sino pilares de una cultura centenaria, una decisión familiar está llamando la atención de los observadores de la Corona: Kate Middleton, princesa de Gales, está dispuesta a desafiar una de las tradiciones más arraigadas del reinado para priorizar el bienestar de sus hijos.

La educación de los tres príncipes, George, Charlotte y Louis, fue objeto de intensa especulación mediática en los últimos meses. El príncipe George, de casi 12 años, está a punto de iniciar su educación secundaria en septiembre de 2026, lo que desencadenó dudas sobre cuál será su próximo colegio.

Tradicionalmente, el heredero al trono británico ha asistido a Eton College, el prestigioso internado masculino donde estudiaron tanto el príncipe William como su hermano, el príncipe Harry. Eton es, para muchos, sinónimo de la preparación de futuros líderes y una institución estrechamente vinculada al establishment británico.

Sin embargo, fuentes cercanas a la familia y múltiples medios británicos señalan que William y Kate están considerando una alternativa distinta: Marlborough College, el alma mater de la propia princesa de Gales.

Situado en Wiltshire, este colegio mixto de élite ofrece la oportunidad de que los tres hermanos continúen su educación en el mismo entorno, manteniendo la unidad familiar hasta al menos los primeros años de la secundaria, algo que William y Kate consideran crucial para la estabilidad emocional de sus hijos.

Este posible cambio representa no solo una desviación de la tradición, sino una declaración de prioridades: la familia está antes que las tradiciones reales.

¿Quiénes estudiaron en Eton College?

Eton College es uno de los colegios más exclusivos y tradicionales del Reino Unido y, a lo largo de más de seis siglos, formó a buena parte de la élite política, económica, intelectual y cultural británica (y mundial). Entre sus exalumnos más célebres se destacan:

Príncipe William , actual príncipe de Gales y heredero al trono británico.

Príncipe Harry , duque de Sussex.

Rey Carlos III (aunque pasó también por otros centros antes de su formación universitaria).

Boris Johnson , ex primer ministro del Reino Unido.

David Cameron , ex primer ministro.

Robert Walpole , considerado el primer primer ministro británico.

William Gladstone , uno de los líderes políticos más influyentes del siglo XIX.

George Orwell (Eric Arthur Blair), autor de 1984 y Rebelión en la granja .

Aldous Huxley , autor de Un mundo feliz .

Ian Fleming , creador de James Bond.

David Rockefeller, banquero y filántropo estadounidense.

Fundado en 1440 por el rey Enrique VI, Eton College es un colegio exclusivamente masculino, con un sistema de internado tradicional y una fuerte impronta en la formación de líderes. Su prestigio no solo se basa en la excelencia académica, sino también en las redes de poder que se tejen entre sus estudiantes. Por lo tanto, la no elección de este emblemático sitio educativo generó preocupación entre aquellos que siguen de cerca la vida de la monarquía.

Eton College, en Reino Unido. Foto: Eton.

Un cambio generacional en la realeza británica

La decisión sobre el futuro académico del príncipe George generó decenas de especulaciones en los medios británicos. La columnista Sophia Money-Coutts escribió que un conocido suyo, próximo al entorno educativo, mencionó la posibilidad de que George asistiera a Marlborough: “Un amigo bien conectado me llamó la semana pasada. Él va a Marlborough”, dijo, como indicio de que la familia estaría inclinándose por esa opción.

Por su parte, la periodista Ingrid Seward señaló: “Creo que probablemente irá a un colegio mixto donde los tres puedan estudiar juntos, porque eso también reduce enormemente la factura de seguridad (…) sería muy difícil tener tres escuelas diferentes en tres partes diferentes del país”, enfatizando tanto los beneficios logísticos de mantener a los hermanos juntos.

Príncipe George de Reino Unido. Foto: Instagram / princeandprincessofwales.

Este debate también marca un cambio generacional en la Casa de Windsor: mientras que generaciones anteriores priorizaban el cumplimiento estricto de la tradición, los príncipes de Gales parecen optar por un enfoque más moderno y humanizado respecto a la crianza de sus hijos.

William, si bien comprende el valor histórico de instituciones como Eton, apoya a su esposa en esta reflexión integradora, entendiendo que la estabilidad emocional de sus hijos es un factor central en la decisión.

La educación del príncipe George, aunque puede parecerlo, no es un tema trivial. Más allá de los valores académicos, la elección del colegio es un símbolo del tipo de reinado que William y Kate buscan construir: uno donde los hijos puedan crecer sin sacrificar vínculos afectivos en nombre de las tradiciones. Tampoco es una decisión menor considerando que George será, dentro de muchos años, el futuro rey del Reino Unido, ya que es el segundo en la línea de sucesión al trono británico, después de su padre.