La impresionante obra china que lleva el mar hasta sus ciudades:

Permitará que los barcos con mercancía lleguen a lugares que antes no podían Foto: Foto generada con IA

China avanza en una de las obras de infraestructura más impactantes de su historia reciente: el Canal de Pinglu, una vía navegable de 134 kilómetros diseñada para permitir que barcos de hasta 5.000 toneladas lleguen desde el mar a ciudades que antes eran completamente inaccesibles por agua. Este proyecto no solo transformará la logística interna del país, sino también el mapa del comercio global.

Un canal que literalmente llevará el mar tierra adentro

Ubicado en la región autónoma de Guangxi, el Canal de Pinglu conectará el embalse de Xijin, sobre el río Yu, con el Golfo de Beibu, en el mar de China Meridional. Es el primer gran canal construido por China desde la fundación de la República Popular, y su magnitud lo coloca en la misma conversación que gigantes como el Canal de Panamá.

La obra comenzó en agosto de 2022 y se prevé que finalice hacia fines de 2026, tras más de cuatro años de excavación, construcción de esclusas y desarrollo de avanzados sistemas hidráulicos.

Ingeniería extrema: esclusas gigantes y eficiencia sin precedentes

Para que barcos de gran porte puedan atravesar zonas antes inaccesibles, el proyecto incluye tres esclusas colosales de 300 metros de largo y 34 metros de ancho, capaces de superar desniveles de hasta 65 metros. Estas esclusas están diseñadas para operar con gran rapidez, reduciendo el tiempo de paso y optimizando el uso del agua hasta en un 60%.

El canal permitirá la circulación de embarcaciones de hasta 5.000 toneladas, con 90 metros de eslora, casi 16 metros de manga y cinco metros de calado.

Aunque su extensión total es de 134 km, solo 6,5 km son completamente nuevos: el resto corresponde a la adaptación de ríos ya existentes. Aun así, la magnitud del movimiento de tierra es extraordinaria: más de 339 millones de metros cúbicos de material serán excavados, más del triple que en la monumental presa de las Tres Gargantas.

Esta construcción cambiará por siempre el interior de China Foto: Diario Uno

Un proyecto gigantesco, pero con foco ecológico

China integró en el diseño del canal medidas ambientales modernas:

pasos para peces ,

senderos naturales ,

sistemas inteligentes de monitoreo de biodiversidad ,

y un tipo especial de hormigón ultra resistente a la erosión marina, con vida útil de más de 100 años.

Estas iniciativas buscan equilibrar el impacto ecológico con los beneficios económicos, aunque organizaciones ambientales han señalado riesgos en zonas de manglares y ecosistemas cercanos a los ríos.

Cómo el Canal de Pinglu reconfigurará el comercio chino (y mundial)

Uno de los beneficios más destacados es la reducción de más de 560 kilómetros en rutas tradicionales, lo que disminuye tiempos de transporte y costos logísticos. Esto conecta directamente el suroeste de China con los mercados del Sudeste Asiático y otras rutas globales.

El canal forma parte clave del Nuevo Corredor Internacional de Comercio Terrestre-Marítimo Occidental, una red que combina carreteras, trenes y vías fluviales para convertir a China en un nodo comercial aún más eficiente.

Además, se integra directamente con la estrategia de la Nueva Ruta de la Seda, ampliando la influencia de China sobre hasta 11 países de la ASEAN, y dándole al país una nueva herramienta para fortalecer su posición como superpotencia exportadora.

La construcción China que permite a los barcos ingresar a ciudades Foto: Diario Uno

El impacto geopolítico

El hecho de que China pueda transportar mercancías desde sus provincias interiores directamente hasta el mar sin depender de carreteras o puertos lejanos representa una ventaja estratégica enorme. Este canal se convierte en un corredor que, de completarse como está previsto, cambiará la forma en que China se conecta con el mundo.