Violencia en Río de Janeiro: un operativo policial dejó ocho muertos Foto: EFE

Al menos ocho personas murieron este miércoles durante un operativo policial contra el narcotráfico en favelas del centro de Río de Janeiro, informó el Gobierno regional.

La acción lanzada por el batallón de operaciones especiales llevó a la muerte de Claudio Augusto dos Santos, conocido como Jiló, uno de los líderes del tráfico de drogas en la región del Morro dos Prazeres.

Cláudio Augusto dos Santos, apodado Jiló dos Prazeres, tenía 55 años. Foto: Gentileza g1

El jefe de la Policía militarizada de Río de Janeiro, Marcelo Menezes, dijo durante una rueda de prensa que Jiló era responsable de secuestros y robos, así como de haber participado en el asesinato de un turista italiano que entró por error en una favela en 2016.

Violencia en Río de Janeiro: un operativo policial dejó ocho muertos Foto: EFE

Otros seis muertos estaban vinculados al narcotráfico, mientras que un fallecido era un habitante del lugar que fue usado como rehén por los criminales y que terminó baleado, según las autoridades.

Violencia en Río de Janeiro: un operativo policial dejó ocho muertos Foto: EFE

Calles cortadas y colectivos quemados

En respuesta a la muerte de Jiló, supuestos integrantes de la facción criminal incendiaron colectivos y usaron vehículos para bloquear varias calles.

Violencia en Río de Janeiro: un operativo policial dejó ocho muertos Foto: EFE

La acción policial, en la que participaron más de 150 agentes, y la posterior reacción llevó al cierre de escuelas en la región y a la suspensión de líneas de autobús.

Violencia en Río de Janeiro: un operativo policial dejó ocho muertos Foto: EFE

En octubre pasado, el Gobierno regional lanzó una criticada operación contra el narcotráfico que dejó 122 muertes, entre ellas las de cinco agentes.