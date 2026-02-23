Así fueron las últimas horas de El Mencho, el capo narco más buscado:

El operativo militar de México que culminó con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue el resultado de un proceso de inteligencia “muy complicado” en el que, según el Gobierno mexicano, se contó con información proporcionada por Estados Unidos que permitió ubicar al capo del narcotráfico y arrestarlo tras un enfrentamiento armado.

Según detalló este lunes el secretario de la Defensa de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, la operación contra El Mencho se produjo tras un trabajo de inteligencia conjunto entre agencias mexicanas y estadounidenses, que permitió vigilar la red de contactos del jefe del CJNG.

Cómo fueron las últimas horas con vida de El Mencho

Uno de los criminales más buscados del mundo fue ubicado por la DEA en las cercanías de la Laguna de Sayula, cuyas alturas y precipicios hicieron pensar a los agentes que el operativo sería dificultoso.

De todas maneras, los constantes movimientos de Oseguera Cervantes (cambiaba de residencia cada dos días) fueron un factor clave.

Es que El Mencho bajó la guardia en Tapalpa, donde se quedó con unos pocos hombres que lo respaldaban, a fin de bajar su perfil. Este descuido fue aprovechado por el Gobierno mexicano para desatar un operativo conjunto con Estados Unidos.

Cómo fue el operativo que terminó con la vida de El Mencho en México

Las claves del operativo que terminó con la vida del líder narco fueron:

Pareja sentimental

Tras meses de seguimiento, el pasado viernes se logró ubicar al fugitivo —por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares— en una propiedad en el poblado de Tapalpa, en el estado occidental de Jalisco, región considerada bastión histórico del CJNG.

La inteligencia militar identificó además a una de sus parejas sentimentales en el lugar, quien abandonó el complejo un día antes del operativo, mientras El Mencho permaneció con su equipo de seguridad. En ese momento se decide ejecutar la operación militar para capturarlo.

Despliegue militar con apoyo aéreo

El operativo, liderado por el Ejército mexicano, con participación de la Guardia Nacional y fuerzas especiales, contó con apoyo aéreo de seis helicópteros y varios aviones.

Todo este despliegue tenía el objetivo de “obtener la sorpresa y tener la iniciativa”, afirmó el secretario de la Defensa, sin dar detalles del número exacto de militares implicados en el operativo.

La Fuerza Aérea corrobora la presencia de El Mencho en el lugar, sobre quien pesaban dos ordenes de arresto por delincuencia organizada.

Ataque violento

Al detectar la presencia militar, el grupo armado que acompañaba al líder del CJNG abrió fuego en un ataque calificado como “muy violento”, que fue repelido por las fuerzas mexicanas. Ocho presuntos integrantes del grupo criminal murieron y tres militares resultaron heridos.

Huida hasta el bosque y disparos a helicóptero

Después del primer intercambio de disparos, el capo del narcotráfico y su círculo de seguridad huyeron hasta una zona boscosa, donde se ocultaron entre la maleza. Los efectivos militares los ubican y establecen un cerco para que no puedan salir.

Al verse acorralados vuelven a abrir fuego contra el personal de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas, en una agresión en la que se vio afectado un helicóptero del Ejército, que sufrió un disparo que le obligó a hacer un aterrizaje de emergencia en una instalación castrense cercana.

Finalmente, y tras un fuerte cruce de disparos, los militares repelen este segundo ataque armado, hiriendo a El Mencho y a dos de sus escoltas.

La muerte de El Mencho fue en el avión militar antes de llegar al hospital

En el operativo, las fuerzas de seguridad incautaron numerosas armas, entre ellas lanzacohetes RPG de diseño ruso, el mismo modelo utilizado en 2015 en el derribo de un helicóptero que causó la muerte de siete militares mexicanos.

Tras arrestar al líder del CJNG, lo trasladaron a un centro médico en Morelia (Michoacán), pero “desafortunadamente” falleció antes de llegar debido a la gravedad de sus heridas, explicó el general Trevilla.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, de 59 años y uno de los criminales más buscados por México y Estados Unidos, tras realizar el análisis forense del cuerpo y verificar oficialmente su identidad.