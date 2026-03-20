Los F-16, ¿una amenaza para Reino Unido? Foto: Foto generada con IA

En los últimos meses, la presencia militar del Reino Unido en las Islas Malvinas volvió al centro del debate internacional. Diversos informes, declaraciones y ejercicios militares revelan un escenario cada vez más complejo para Londres, cuya capacidad para sostener su despliegue en el Atlántico Sur comienza a ser cuestionada incluso desde medios británicos.

Este nuevo clima geopolítico surge en paralelo al proceso de modernización de las Fuerzas Armadas argentinas, encabezado por la incorporación de cazas F‑16 y una política de diversificación de proveedores que busca esquivar el histórico veto británico.

Medios británicos advierten debilitamiento en la capacidad del Reino Unido

Una investigación reciente de Sky News expuso que el Reino Unido enfrenta crecientes dificultades para sostener su presencia en Malvinas en un contexto global con mayores amenazas y prioridades que compiten por recursos.

La nota destaca:

Cambios en las prioridades de defensa británica.

Tensiones internacionales como la crisis en Europa y el aumento de la influencia de China.

Preocupación de los propios isleños ante la incertidumbre sobre el compromiso de Londres.

Incluso políticos conservadores británicos alertaron que los territorios de ultramar “ya no pueden ser tratados como notas al pie en la estrategia de defensa”, lo que refuerza la percepción de un sistema militar sobrecargado.

Eje del sistema de búsqueda y rescate que respalda a las tropas británicas Foto: escenariomundial / BFSAI Cpl Knox

Militarización británica: más ejercicios, más tropas y más costos

A pesar de los cuestionamientos, el Reino Unido continúa incrementando su presencia militar en el archipiélago. Durante 2025 y 2026 realizó múltiples ejercicios de infantería, rotaciones de tropas y maniobras con apoyo de la Royal Navy y los Eurofighter Typhoon.

Entre las acciones más destacadas figuran:

Ejercicios a gran escala como Cape Kukri III , Marinización y Kop Shield .

Rotación de unidades como el Regimiento Real Irlandés y 2 RIFLES.

Maniobras de combate urbano, paracaidismo y fuego real, incluidas operaciones conjuntas con el HMS Forth.

Sin embargo, esta militarización sostenida tiene un costo económico y logístico elevado, especialmente para un país cuya estrategia exterior está cada vez más presionada por conflictos en Europa y compromisos con la OTAN.

Nuevas construcciones en las Islas Malvinas. Foto: Unsplash.

El avance argentino con los F‑16 cambia el equilibrio regional

Mientras Londres redobla su ocupación, Argentina avanzó con uno de los hitos militares más importantes de los últimos años: la compra de 24 cazas F‑16 provenientes de Dinamarca, con aval de Estados Unidos.

Lo relevante:

La operación no estuvo afectada por el veto británico , algo inédito en décadas.

Los F‑16 podrán operar “en cualquier área de interés nacional”, lo que incluye el Atlántico Sur.

Se abre la puerta a una modernización mayor de todo el sistema de defensa argentino.

Este movimiento sorprendió a analistas internacionales, ya que mejora la capacidad de respuesta aérea argentina en un área donde hasta ahora el Reino Unido mantenía una ventaja significativa gracias a los Eurofighter Typhoon.

Un tablero internacional que se inclina contra Londres

La creciente militarización británica es considerada “ilegal” por Argentina y diversos organismos internacionales por violar la Resolución 31/49 de la ONU, que ordena no alterar la situación mientras persista el conflicto de soberanía.

A esto se suma:

La presión diplomática argentina en foros internacionales.

El fortalecimiento militar británico en un contexto de recursos limitados.

Una creciente percepción dentro del Reino Unido de que mantener bases costosas y remotas ya no es sostenible.

Un equilibrio que se desplaza

La ecuación estratégica en el Atlántico Sur está cambiando. El Reino Unido continúa militarizando el territorio, pero enfrenta cuestionamientos internos sobre su capacidad para sostener esa política a largo plazo. Argentina, por su parte, moderniza sus fuerzas y rompe con décadas de limitaciones impuestas por el veto británico.

Mientras tanto, el mundo observa un escenario donde la disputa por Malvinas vuelve a encenderse, no desde el conflicto, sino desde el reequilibrio geopolítico y militar de dos Estados que hoy transitan realidades muy distintas.