EEUU retira su portaaviones más grande del Medio Oriente tras incendio de 30 horas:

EEUU está retirando de Medio Oriente el USS Gerald R. Ford Foto: Foto generada con IA

En un giro que sacude el tablero geopolítico en plena escalada de tensión con Irán, Estados Unidos decidió retirar del Medio Oriente al USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande y moderno del mundo, luego de enfrentar un devastador incendio a bordo y un visible desgaste operativo acumulado durante meses de despliegue.

La salida del buque del Mar Rojo no es un simple movimiento táctico: representa la pérdida temporal de uno de los activos militares más poderosos en una región que atraviesa su punto más crítico en años.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el barco de guerra más grande del mundo. Foto: X/@PedroOrtega111

Un incendio que se salió de control y dejó a cientos sin camas

El incidente clave ocurrió el 12 de marzo, cuando un incendio comenzó en la lavandería principal del portaaviones y se extendió por los conductos de ventilación, complicando su contención. El fuego se mantuvo activo por más de 30 horas, un hecho inusual para un buque equipado con sistemas de extinción de última generación.Fuentes internas describieron que decenas de tripulantes inhalaron humo y unos 600 marineros perdieron sus camarotes, quedando obligados a dormir en el piso o en mesas de trabajo.

Aunque el Comando Central aseguró que el portaaviones continuaba “plenamente operativo”, testimonios revelaron un escenario mucho más complejo, con zonas inutilizadas y condiciones de vida deterioradas.

Problemas estructurales: baños fuera de servicio y fallas en plomería

El incendio no fue el primer contratiempo.Reportes anteriores ya señalaban fallas persistentes en el sistema de plomería, afectando a cientos de inodoros que operan mediante tecnología de vacío. Estas averías requerían atención diaria y generaban condiciones incómodas para la tripulación, con filtraciones y alcantarillado circulando por áreas internas.

Los problemas se habían viralizado semanas atrás, cuando videos grabados presuntamente desde dentro mostraban cisternas rotas y aguas residuales en los baños del buque.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, el barco de guerra más grande del mundo. Foto: X/@Southcom

Rumbo a Creta para reparaciones urgentes

Tras el siniestro y el desgaste acumulado, el USS Gerald R. Ford fue redirigido hacia la isla de Creta, específicamente a la base naval de Souda Bay, la única en la región capaz de recibir a un portaaviones nuclear de estas dimensiones.

En Creta se realizarán reparaciones, reacondicionamiento y una evaluación completa de daños antes de definir si el buque podrá volver al frente operativo en el corto plazo. Algunas proyecciones indican que podría ser reemplazado temporalmente por el USS George H. W. Bush.

Contexto geopolítico: ¿por qué importa esta retirada?

El USS Gerald R. Ford había llegado al Medio Oriente tras operar previamente en el Caribe como parte de misiones del Comando Sur vinculadas al bloqueo estadounidense sobre Venezuela. Luego, fue desplazado rápidamente hacia el Mar Rojo para reforzar operaciones contra Irán, en un momento de máxima tensión militar.

Su retiro temporal coincide con:

El aumento de ataques a complejos petroleros en la región.

Tensiones renovadas entre EE.UU., Irán e Israel.

Operaciones navales reforzadas en el estrecho de Ormuz.

La ausencia del portaaviones más poderoso de EE.UU. deja un vacío estratégico que Washington deberá cubrir rápidamente para evitar que Teherán perciba la retirada como una señal de debilidad.

¿Qué significa esta situación para EE.UU.?

Aunque la Marina estadounidense insiste en que la salida del Gerald R. Ford es temporal, la acumulación de fallas técnicas, desgaste de la tripulación y un incendio tan prolongado alimentan especulaciones sobre posibles fallas de diseño e incluso posible sabotaje interno, investigado por algunos sectores militares.

De confirmarse problemas estructurales más profundos, EE.UU. podría enfrentar retrasos inesperados en su capacidad de proyectar poder naval en una región en plena efervescencia.