Soldados del Ejército de Estados Unidos. Foto: Reuters/Thomas Mukoya

Estados Unidos se dedicó, históricamente, a fortalecer su presencia militar en América Latina con el objetivo de proteger sus intereses estratégicos y contener el avance de potencias rivales. En ese marco, cabe hacer hincapié en ciertos países de la región que podrían actuar como aliados clave en caso de un conflicto bélico a gran escala.

Aliados clave: los 4 países de Latinoamérica que ayudarían a EE.UU. en una posible guerra

Factores como ubicaciones geográficas y estratégicas, alianza militar y recursos colocan a cuatro países de Latinoamérica como centro de una importante red que puede marcar la diferencia a favor de Estados Unidos en una hipotética guerra futura: Panamá, Puerto Rico, Colombia y Perú.

Ejércitos latinoamericanos podrían ser clave para Estados Unidos. Foto: Unsplash.

Estas alianzas no solo fortalecen la defensa regional, sino que también actúan como barreras contra la influencia de potencias extranjeras como China y Rusia. La cooperación militar incluye entrenamiento, intercambio de inteligencia y operaciones conjuntas.

¿Qué aspectos vuelven valiosas a estas 4 naciones de Latinoamérica?

En un contexto global marcado por crecientes tensiones geopolíticas, Estados Unidos analiza con mayor atención el rol estratégico de América Latina en su esquema de defensa y proyección militar: