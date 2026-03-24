Estados Unidos refuerza su presencia militar en Medio Oriente. Foto: Reuters (Toby Shepheard)

En medio de una creciente tensión con Irán, Estados Unidos continúa reforzando su presencia militar en Medio Oriente con el despliegue de tropas adicionales y unidades de élite, pese a que el presidente Donald Trump insiste públicamente en que existen contactos diplomáticos con Teherán.

De acuerdo con reportes de medios internacionales y fuentes del Pentágono, Washington se prepara para enviar entre 3.000 y 4.000 soldados adicionales a la región, incluidos efectivos de la 82ª División Aerotransportada, como parte de un refuerzo militar que busca ampliar la capacidad operativa estadounidense ante el conflicto con Irán.

Washington se prepara para enviar entre 3.000 y 4.000 soldados adicionales a Medio Oriente. Foto: Reuters (Toby Shepheard)

La movilización se produjo en el marco de la escalada que derivó en la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en 2026, tras una serie de ataques y represalias que sacudieron la región y afectaron infraestructuras energéticas y rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Además de los refuerzos convencionales, analistas militares y observadores de movimientos logísticos señalaron que el despliegue incluye varias unidades de operaciones especiales consideradas entre las más experimentadas de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Las tropas estadounidenses que ya están desplegadas en Medio Oriente

160º Regimiento de Operaciones Especiales

160º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Foto: Reddit

Conocido como los “Night Stalkers” o “Cazadores Nocturnos”, esta unidad opera helicópteros modificados para infiltrar y extraer fuerzas especiales en misiones encubiertas, generalmente durante la noche y en entornos de alto riesgo.

75º Regimiento de Rangers

Una fuerza de infantería ligera especializada en operaciones rápidas, como la captura de aeródromos, incursiones de asalto y ataques contra objetivos estratégicos de alto valor.

Fuerza Delta (1° Grupo de Operaciones Especiales contra el Terrorismo)

El despliegue incluye varias unidades de operaciones especiales consideradas entre las más experimentadas de las Fuerzas Armadas. Foto: Reuters (Toby Shepheard)

Otra de las unidades vinculadas al posible despliegue es la Fuerza Delta, conocida por su participación en misiones antiterroristas y operaciones de precisión contra blancos considerados prioritarios.

Navy SEALs

Las fuerzas especiales de la Armada de Estados Unidos entrenadas para operar en entornos marítimos, realizar reconocimientos avanzados, incursiones anfibias y operaciones encubiertas desde el mar o el aire.

¿Qué se sabe sobre el despliegue de la 82ª División Aerotransportada?

La corresponsal jefe de Seguridad Nacional del canal ‘Fox News’, Jennifer Griffin, afirmó que el comandante de la 82ª División Aerotransportada, general Brandon Tegtmeier, recibió la orden de desplegarse en Medio Oriente, “mientras el Pentágono y la Casa Blanca evalúan la posibilidad” de que estos efectivos lleven a cabo posibles operaciones terrestres.

El comandante de la 82ª División Aerotransportada, general Brandon Tegtmeier, recibió la orden de desplegarse en Medio Oriente. Foto: Reuters (Toby Shepheard)

The New York Times adelantó que el gobierno de Donald Trump evaluó el envío de dicha división a la región. Por su parte, The Wall Street Journal, que citó a dos funcionarios estadounidenses anónimos, aseguró que el Pentágono está planeando que 3.000 efectivos de “la 82” se desplacen a Medio Oriente para dar apoyo a los ataques que EE.UU. lleva a cabo desde el pasado 28 de febrero con el apoyo de Israel.