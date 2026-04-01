Buque petrolero de Qatar Energy impactado por Irán. Foto: Captura de video.

Irán atacó a Qatar con tres misiles, dos de los cuales fueron interceptados con éxito por las fuerzas armadas qataríes, mientras que el tercero impactó contra un petrolero de QatarEnergy en aguas territoriales del país sin causar víctimas.

Según el comunicado del Ministerio de Defensa qatarí, el buque, identificado como ‘Aqua 1’ y fletado por QatarEnergy, fue alcanzado en las aguas territoriales del norte de Qatar, por lo que “se activaron de inmediato los procedimientos de evacuación y coordinación con las autoridades pertinentes para atender el buque afectado”.

Ninguno de los 21 tripulantes a bordo resultó herido y el incidente no provocó impacto ambiental alguno, según confirmó la propia QatarEnergy en un comunicado compartido en su perfil oficial de X.

QatarEnergy insistió en que el incidente no afectará sus operaciones ni el medio ambiente, y las autoridades qataríes continúan monitoreando la situación para garantizar la seguridad de la navegación en sus aguas territoriales.

Ataque de Irán sobre refinería de gas natural de Qatar. Foto: REUTERS

Este ataque se enmarca en la escalada de tensiones regionales derivada de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán y por la que la República Islámica comenzó una campaña sostenida de lanzamientos de misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra varios países del Golfo como represalia.