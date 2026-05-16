El producto que posicionó a Argentina entre los mayores exportadores del mundo. Foto Unsplash

Argentina se consolida como una de las grandes potencias apícolas del planeta al ubicarse entre los principales exportadores mundiales de miel, conocida internacionalmente como el “oro líquido”. Gracias al crecimiento sostenido de la actividad, el país ya genera alrededor de USD 190 millones anuales por ventas al exterior.

Actualmente, Argentina ocupa el quinto puesto entre los mayores productores de miel del mundo y el cuarto lugar como exportador global, dentro de un mercado internacional que mueve más de USD 2.280 millones por año.

Argentina, entre los mayores exportadores de miel del mundo

Según datos del comercio internacional, el país se posiciona detrás de potencias como Nueva Zelanda y China en valor exportado. La producción nacional ronda las 80 mil toneladas anuales y se desarrolla en 22 provincias.

La provincia de Buenos Aires concentra cerca del 44 % de toda la actividad apícola argentina, convirtiéndose en el principal polo productor del país.

Argentina, entre los mayores exportadores de miel del mundo. Foto: Freepik

El crecimiento de las exportaciones se explica tanto por la calidad de la miel argentina como por la demanda internacional de productos naturales y alimentos vinculados al bienestar y la alimentación saludable.

Por qué la miel argentina es clave para la economía y la biodiversidad

Además de su impacto económico, la apicultura cumple un rol fundamental para la biodiversidad y la producción de alimentos. Se estima que más del 75 % de los cultivos alimentarios del mundo dependen, al menos parcialmente, de la polinización realizada por las abejas.

En ese contexto, distintas provincias impulsan actividades para promover el sector y fomentar el consumo interno. La agenda incluye jornadas técnicas, ferias de productores, degustaciones y propuestas educativas en ciudades como Azul, Famaillá y San Juan.

Con exportaciones millonarias y una producción distribuida en gran parte del territorio nacional, la miel argentina continúa ganando protagonismo en los mercados internacionales y reafirma su lugar entre los productos regionales más valorados del mundo.

Por qué la miel argentina es clave para la economía y la biodiversidad. Foto: Unsplash.

Qué provincias lideran la producción de miel en Argentina

La producción de miel en Argentina se extiende a lo largo de 22 provincias, aunque la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 44 % de toda la actividad apícola nacional. También se destacan regiones como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, donde las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de la apicultura.

Gracias a la diversidad de flora y ecosistemas, el país produce distintos tipos de miel muy valorados en los mercados internacionales por su calidad y sabor.

Por qué la miel argentina tiene tanta demanda en el exterior

Uno de los factores que impulsa las exportaciones es la reputación de la miel argentina como producto natural y de alta calidad. La demanda internacional creció en los últimos años, especialmente en mercados que priorizan alimentos orgánicos y vinculados al bienestar.

Además, Argentina cuenta con condiciones geográficas ideales para la producción apícola y una larga tradición en el sector, lo que le permitió posicionarse entre los principales exportadores del mundo.

El rol clave de las abejas en la producción de alimentos.

El rol clave de las abejas en la producción de alimentos

Más allá de su valor económico, la apicultura cumple una función fundamental para la biodiversidad. Según especialistas, más del 75 % de los cultivos destinados a la alimentación dependen, al menos parcialmente, de la polinización realizada por las abejas.

Por ese motivo, el crecimiento del sector no solo impacta en las exportaciones y las economías regionales, sino también en la sustentabilidad de la producción agrícola y alimentaria.