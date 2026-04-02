Sube el precio del petróleo. Foto: REUTERS

El precio del barril de petróleo brent, el de referencia en Europa, escaló durante la jornada de este jueves y avanzaba un 6,34% al cierre de las principales bolsas de la región, con el barril en 107,55 dólares, ante las dudas de una resolución de la guerra en Irán.

El “oro negro” siguió registrando en esta sesión fuertes alzas después de que el miércoles el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que los ataques contra Teherán serán muy intensos en las próximas dos o tres semanas.

Discurso de Donald Trump contra Irán.

Sin embargo, el crudo redujo su ascenso al conocerse que Irán está desarrollando un protocolo con Omán para monitorear el tráfico de embarcaciones a través del estrecho de Ormuz, por donde transita buena parte del crudo mundial, según informó Bloomberg citando a la agencia de noticias iraní IRNA.

Por su parte, el west texas intermediate (WTI), referente en Estados Unidos, subía un 10,96%, y el barril se situaba en 111 dólares.

Trump aseguró en la víspera que, una vez que termine la guerra, el estrecho de Ormuz “se abrirá de forma natural” porque Irán requerirá de la venta de petróleo para reconstruirse, si bien no ofreció detalles precisos sobre cómo garantizar la reapertura de la ruta.

Por qué Irán tiene ventaja en el Estrecho de Ormuz Foto: Canal 26

En cuanto al precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, el de referencia en Europa, incrementó su ascenso de primera hora del 2,04% al 5,33%, con el megavatio/hora en 50 euros, frente a los 49,14 en la apertura.

Trump anuncia nuevos ataques inminentes contra Irán

Trump aseguró este miércoles que su administración se encuentra “muy cerca” de completar los objetivos militares establecidos en la ofensiva conjunta con Israel contra Irán, que comenzó a finales de febrero. Durante un discurso de aproximadamente 19 minutos, insistió en que las Fuerzas Armadas están avanzando hacia el cumplimiento de estas metas.

El mandatario estadounidense afirmó que se preparan nuevos ataques en las próximas dos o tres semanas, enfatizando que, si no se logra un acuerdo con Teherán, Washington bombardeará “todas y cada una” de sus plantas energéticas de manera simultánea. Esta amenaza se alinea con la estrategia de presión ejercida sobre Teherán a lo largo del conflicto.

Trump también abordó el estado de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, señalando que siguen en marcha a pesar de las negaciones del país persa. Según señaló, el cambio de régimen llevó a la aparición de un grupo dirigente “menos radical y más razonable”.

Además, instó a los aliados internacionales a actuar con determinación para reabrir el Estrecho de Ormuz, vital para el comercio de combustibles. A pesar de la preocupación global por la posible escalada de un conflicto prolongado, comparó la duración de la guerra actual con conflictos pasados, afirmando que es relativamente corta y debe verse como una “inversión” en el futuro.