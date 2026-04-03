Yvette Cooper, ministra británica de Exteriores, durante reunión virtual sobre Irán. Foto: via REUTERS

Unos 40 países analizan la posibilidad de imponer sanciones a Irán si mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y rechazaron cualquier intento de imponer peajes a los buques que transiten por este paso estratégico, según un comunicado tras una reunión virtual convocada por Reino Unido.

Los gobiernos participantes, presididos por la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, subrayaron su determinación de “asegurar la libertad de navegación y reabrir” esa vía marítima, que Teherán mantiene prácticamente cerrada desde que EE.UU. e Israel iniciaron su ofensiva.

Estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

El pasado martes, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que establece el pago de peajes en el estrecho de Ormuz, sin precisar la cantidad, y prohíbe el tránsito de buques de EE.UU. e Israel.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, indicó que el pago podría ascender a dos millones de dólares (1,7 millones de euros) por buque o un sistema basado en el cargamento, similar al Canal de Suez.

Yvette Cooper, ministra británica de Exteriores, durante reunión virtual sobre Irán. Foto: via REUTERS

El comunicado difundido en Londres señala que el paso es “uno de los corredores marítimos más críticos del mundo”, utilizado para transportar suministros vitales como fertilizantes para África e hidrocarburos que abastecen hogares, el transporte aéreo y el comercio internacional.

Los países aliados debatieron aumentar la presión diplomática y “explorar medidas económicas y políticas coordinadas, como sanciones, si el estrecho permanece cerrado”.