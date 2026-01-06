Egipto sin salir de Buenos Aires: la increíble experiencia de realidad virtual que te transporta adentro de la pirámide de Keops

Especial para fanáticos del Antiguo Egipto, “El Horizonte de Keops” invita a subir a la cima y a atravesar pasadizos a los que el turismo no tiene acceso. Está basada en investigaciones de la Universidad de Harvard.

"El horizonte de Keops" traslada al visitante a un mundo increíble. Foto: DG Experience

El Antiguo Egipto siempre despertó fascinación en los habitantes del mundo actual. Todavía nos seguimos preguntando cómo, hace 4.500 años, se construyeron las Pirámides. Aquellos que tuvieron la oportunidad de visitar Guiza saben que la mayoría de estas tumbas monumentales son inaccesibles para el turista: apenas se puede entrar a Keops o Kefrén caminando por un angosto pasadizo, agachados, para llegar hasta la cámara mortuoria. Pero la tecnología avanza, y ahora en Buenos Aires hay una oportunidad de “visitar” este fascinante mundo.

Acaba de llegar a La Rural un espectáculo que multiplica todas esas opciones y, por medio de la realidad virtual aumentada, invita a entrar y hasta subir a la cima de la pirámide de Keops, un acceso prohubido para los visitantes reales.

Pero, atención, para vivirlo hay que superar los propios temores, atreverse a ponerse las gafas y entregarse a la visión y percepción de algo realmente fantástico.

Adentro de la Gran Pirámide de Keops

Tras su éxito en París, Londres, Nueva York, Sídney, Lisboa y Shanghái, llegó a la Argentina “El Horizonte de Keops”, la experiencia de Realidad Virtual Aumentada que abrió sus puertas en el Pabellón Frers de La Rural. Se trata de una aventura altamente creíble que invita a ingresar al corazón de la Gran Pirámide de Guiza y a viajar en el tiempo hacia explorando una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo, la única que queda en pie. Es un viaje para sentir, caminar, explorar y dejarse atravesar por una de las civilizaciones más fascinantes de la historia.

La experiencia de "El horizonte de Keops" se disfruta con lentes de realidad virtual. Foto: DG Experience

La tecnología ayuda a cruzar un umbral imposible en la vida real: descubrir pasadizos ocultos, asomarse a cámaras mortuorias y vivir de cerca una ceremonia de momificación, para que grandes y chicos sientan al Egipto Antiguo como si estuvieran ahí.

El recorrido comienza con un sobrevuelo sobre la meseta de Guiza, sigue con un ascenso sin esfuerzo hasta la cima de la Pirámide, consiguiendo con una vista de 360° espectacular de la zona. Continúa por pasillos y cámaras que revelan sus secretos como si fueran niveles de un juego e incluye los aposentos de la reina.

"El horizonte de Keops" traslada al visitante a un mundo increíble. Foto: DG Experience

El broche de oro es un viaje por el río Nilo para acompañar el homenaje final al faraón. Pero todo está documentado, pues se basa en los descubrimientos científicos más recientes sobre la pirámide de Keops.

La experiencia fue creada con la colaboración de Peter Der Manuelian y el equipo del “Giza Project” de la Universidad de Harvard, de ahí su innegable rigor histórico. Cada detalle se basa en años de investigación real en la zona, lo que ayuda a que sea una vivencia tan entretenida como auténtica.

La experiencia en primera persona

Las dudas que asaltan al visitante antes de ponerse el casco de realidad virtual desaparecen con instrucciones claras y precisas: se van a ver las otras personas como siluetas fantasma (para no chocarse), hay que seguir siempre la flecha que marca el camino (enseguida aparece si el espectador se detiene) y cuando hay una pared cerca, se ve su silueta en rojo fuerte para no chocarla. Así hay que lanzarse a la aventura, con pasos cortos y cautos al principio, hasta familiarizarse con lo que se está viendo.

La experiencia de "El horizonte de Keops" se disfruta con lentes de realidad virtual. Foto: DG Experience

Desde ya que la capacidad es limitada y con turnos, para que las personas que se encuentran dentro del recinto tengan espacio suficiente para moverse, ya que esta experiencia en particular requiere de caminar y moverse: hay que entrar por un pasadizo, subir a una piedra que nos lleva volando suavemente hasta la cima, acceder a una barca ancestral y hasta saltar piedras para llegar a piso firme. Puede que atemorice, pero todo es 100 % seguro. Además, si se produce un mareo o aparece el temor, el visitante levanta la mano y enseguida se le acerca personal de la organización para prestar asistencia. Así es como todo está contemplado.

Tenemos una anfitriona virtual que los va llevando en el recorrido mientras revela lo que veremos, cuenta un poco de la historia y devela esos sitios inaccesibles para el humano común. Hay momentos muy especiales como ver desde lo alto y en 360 ° la Necrópolis de Guiza, aunque falta el Gran Museo Egipcio (GEM) inaugurado a fines de 2025. Dentro del predio turístico, la Esfinge tiene un apartado especial.

"El horizonte de Keops" permite vivir de cerca la Necrópolis de Guiza. Foto: DG Experience

Otro momento destacado es cuando invitan al visitante a subir a una Barca Solar (o Funeraria) para acompañar al faraón hasta su última morada mientras se desliza por el Nilo. Además la guía tiene la asistencia de un personaje especial y altamente relacionado con la mitología egipcia, que es el encargado de aportar los momentos más fantásticos de la experiencia. Y cuando termina, la mente sale llena de información nueva, el cuerpo siente que caminómucho y la sensación general es de satisfacción. Sí, vale la pena. Les va a encantar a los amantes del Antiguo Egipto.

"El horizonte de Keops" permite vivir de cerca la Necrópolis de Guiza. Foto: DG Experience

“El Horizonte de Keops” se puede disfrutar en el Pabellón Frers de La Rural (ingreso por Av. Santa Fe 4363), de martes a domingo con el siguiente cronograma: de martes a jueves de 12 a 20; los viernes de 12 a 21, los sábados de 10 a 21 y los domingos de 10 a 20.

Precio: adultos $ 40.000; menores hasta 14 años, $ 30.000; Pack familiar (2 adultos y 2 menores), $ 90.000 (hasta 6 cuotas sin interés con Visa Galicia).