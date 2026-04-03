Destrucción de un puente en Alborz, Irán. Foto: EFE

Irán advirtió, tras el bombardeo a un puente en construcción en la provincia de Alborz, que cualquier ataque contra estas infraestructuras o contra plantas eléctricas provocarán ataques “más devastadores que nunca” no solo a EE. UU. e Israel sino a sus aliados.

“Cualquier ataque contra los puentes, centrales eléctricas o infraestructura energética de Irán provocará ataques no solo contra todos los objetivos estadounidenses e israelíes en la región y los territorios ocupados, sino también contra posiciones clave de los aliados de Estados Unidos y los países anfitriones, con mayor dureza y devastación que antes”, dijo el portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya, el teniente coronel Ibrahim Zolfaqhari.

Ibrahim Zolfaghari Foto: Facebook

Además, reiteró que “los países que albergan bases de EE. UU. deben obligar a las fuerzas estadounidenses a retirarse si quieren mantenerse a salvo”.

Al menos 8 personas murieron y casi un centenar resultaron heridas en ataques aéreos estadounidenses que se produjeron mientras los iraníes se encontraban celebrando el ‘Día de la Naturaleza’, y alcanzaron, entre otros sitios, el puente B1, el más largo de Oriente Medio aún en construcción.

El ministro de Exteriores iraní, Abas Araqchí, publicó en su cuenta oficial de X, que “los ataques contra infraestructuras civiles, incluidos los puentes sin terminar, no obligarán a los iraníes a rendirse”.

Araqchí puntualizó que “solo ponen de manifiesto la derrota y el colapso moral de un enemigo en desbandada. Todos los puentes y edificios se reconstruirán más sólidos. Lo que nunca se recuperará: el daño causado a la reputación de Estados Unidos”.

Por su parte, Donald Trump se refirió a la destrucción del puente a través de una publicación en Truth Social.

“El puente más grande de Irán se derrumba y ya nunca volverá a utilizarse — ¡Y esto es solo el principio! ¡Es hora de que Irán llegue a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde y no quede nada de lo que aún podría ser un gran país!”, escribió Trump.