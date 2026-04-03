Ibrahim Zolfaghari Foto: Facebook

En medio de uno de los escenarios geopolíticos más volátiles de la última década, un nombre que hasta hace poco era desconocido fuera de Oriente Medio comenzó a ocupar titulares en todo el mundo: Ibrahim Zolfaghari. Su ascenso no se dio en el campo de batalla tradicional, sino en otro frente igual de decisivo en 2026: la guerra de narrativas, comunicación estratégica y presión psicológica a escala global.

Ibrahim Zolfaghari: perfil y rol dentro del aparato militar iraní

Ibrahim Zolfaghari es un general de brigada de las Fuerzas Armadas de Irán y se desempeña como vocero oficial del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, el mando conjunto que coordina tanto al Ejército regular como al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).

Este comando es considerado el “cerebro operativo” del sistema militar iraní, responsable de la planificación estratégica, la coordinación interarmas y la respuesta ante amenazas externas, especialmente durante conflictos de alta intensidad.

De funcionario interno a figura internacional

Hasta inicios de 2026, Zolfaghari era un representante técnico más dentro de la jerarquía militar iraní. Sin embargo, la escalada del conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel lo colocó en el centro de la escena mediática internacional.

El punto de inflexión llegó en marzo de 2026, cuando apareció en un mensaje televisado dirigido directamente al entonces presidente estadounidense Donald Trump. En medio de un discurso formal en persa, Zolfaghari cambió repentinamente al inglés para decir: “Hey Trump, you are fired”, utilizando la famosa frase popularizada por Trump en el programa The Apprentice. El clip se volvió viral en cuestión de horas.

Ibrahim Zolfaghari Foto: Facebook

Comunicación militar como arma estratégica

Analistas internacionales coinciden en que Zolfaghari representa una nueva generación de voceros militares iraníes: multilingües, mediáticos y plenamente conscientes del impacto de las redes sociales y la opinión pública global.

A diferencia del estilo tradicional, más rígido y burocrático, Zolfaghari combina:

Mensajes directos y personalizados

Uso de referencias culturales occidentales

Apariciones cuidadosamente cronometradas

Lenguaje psicológico diseñado para desestabilizar narrativas rivales

Este enfoque lo convirtió en una pieza clave de la guerra informativa, un terreno tan relevante como el militar en los conflictos modernos.

Protagonismo durante la crisis regional de 2026

Durante las semanas más intensas del conflicto, Zolfaghari fue el encargado de:

Responder a amenazas de operaciones terrestres estadounidenses

Confirmar o negar ataques estratégicos

Emitir advertencias sobre el Estrecho de Ormuz

Encabezar la postura oficial iraní frente a negociaciones y treguas

Sus declaraciones fueron reproducidas por medios de Asia, Europa, América Latina y África, consolidándolo como la voz visible del poder militar iraní ante el mundo.

Guardía Revolucionaria de Irán Foto: EFE

Por qué Ibrahim Zolfaghari se volvió tan relevante

El ascenso de Zolfaghari no se explica solo por el conflicto, sino por un cambio estructural: la militarización del discurso público y la centralidad de la comunicación estratégica en las guerras del siglo XXI.

En 2026, Irán necesitaba un portavoz capaz de:

Hablar a audiencias internas y externas

Defender legitimidad política

Proyectar fortaleza sin recurrir constantemente a la fuerza militar

Zolfaghari cumplió ese rol con precisión, convirtiéndose en una figura simbólica del nuevo paradigma militar iraní.

Un nombre que seguirá resonando

Más allá de cuál sea el desenlace del conflicto, Ibrahim Zolfaghari ya dejó una marca: demostró que en la geopolítica contemporánea las palabras pueden ser tan estratégicas como los misiles. Su figura seguirá siendo analizada como ejemplo del poder de la comunicación militar en la era digital.