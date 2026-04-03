El "corredor seco" que desafía al Canal de Panamá en el mapa del comercio mundial. Foto: Imagen generada con IA (Copilot)

Durante siglos, América Latina fue un territorio de paso. Un espacio donde las rutas comerciales no solo conectaban puntos geográficos, sino que también definían el poder económico de cada época.

Hoy, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas y cadenas de suministro cada vez más frágiles, la región vuelve a ocupar un lugar central. Pero esta vez no se trata de repetir la historia, sino de reescribirla con una apuesta que podría alterar el mapa logístico del mundo.

El Canal de Panamá conecta el Atlántico con el Pacífico y durante más de un siglo funcionó como eje del comercio internacional. Foto: Unsplash.

En el tablero global del comercio existen infraestructuras que durante décadas parecieron inamovibles. Una de ellas es el histórico Canal de Panamá, el paso que conecta el Atlántico con el Pacífico y que durante más de un siglo funcionó como uno de los ejes del comercio internacional.

Sin embargo, una alternativa comenzó a tomar forma lejos del agua. No se trata de un nuevo canal marítimo, sino de una propuesta diferente: un corredor terrestre capaz de mover mercancías entre dos océanos en tiempos competitivos.

Un proyecto estratégico de México para conectar dos océanos

Detrás de esta transformación está México, que impulsa una de las obras de infraestructura más ambiciosas de su historia reciente.

El proyecto busca conectar el océano Pacífico con el Golfo de México atravesando el punto más angosto del territorio mexicano, aprovechando una ventaja geográfica que durante décadas permaneció subutilizada.

El proyecto busca conectar el océano Pacífico con el Golfo de México atravesando el punto más angosto del territorio mexicano. Foto: Unsplash

El corazón de esta iniciativa es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un sistema logístico que integra transporte ferroviario, carretero y portuario en una misma red.

El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y su infraestructura logística

El corredor une dos puertos estratégicos: Puerto de Salina Cruz, en la costa del Pacífico, y Puerto de Coatzacoalcos, ubicado en el Golfo de México. Entre ambos se despliega una infraestructura modernizada que permite trasladar contenedores, materias primas y productos industriales a gran escala.

El eje central del sistema es la rehabilitación de un antiguo ferrocarril histórico, ahora adaptado a las exigencias del comercio internacional. Esta red ferroviaria permite transportar carga pesada en tiempos diseñados para competir con las rutas marítimas tradicionales, ofreciendo una alternativa terrestre para el tránsito interoceánico de mercancías.

La ruta se extiende por más de 300 kilómetros y fue diseñada para soportar cargas industriales de gran volumen, con ejes de hasta 27 toneladas. Esto la convierte en una opción viable para sectores estratégicos como la energía, la manufactura y la logística internacional.

Zonas industriales y desarrollo económico en el sur de México

Aunque el proyecto se desarrolla en territorio mexicano, su impacto potencial excede las fronteras nacionales. Durante años, América Latina buscó reposicionarse en el comercio global no solo como exportadora de recursos naturales, sino también como nodo logístico.

América Latina buscó reposicionarse en el comercio global no solo como exportadora de recursos naturales. Foto: Unsplash

El corredor refleja esa ambición. Más que una alternativa al tránsito marítimo, busca convertirse en una plataforma para atraer inversiones, desarrollar polos industriales y transformar economías regionales.

A lo largo de su recorrido ya se proyectan zonas de desarrollo industrial y logístico con superficies que van desde decenas hasta cientos de hectáreas. La estrategia es clara: no solo mover mercancías entre océanos, sino generar valor económico a lo largo de todo el trayecto.

¿Cómo el “canal seco” puede competir con el Canal de Panamá?

El objetivo es doble. Por un lado, ofrecer una opción competitiva frente al tránsito por el Canal de Panamá en determinados flujos comerciales. Por otro, impulsar el crecimiento del sur y sureste de México, regiones que históricamente quedaron rezagadas frente a otras zonas del país.

En un contexto global donde las empresas buscan rutas más diversificadas, flexibles y seguras, proyectos como este ganan protagonismo. No necesariamente reemplazan a las rutas existentes, pero sí introducen nuevas alternativas en un sistema logístico que durante décadas funcionó con pocas variantes.

El megaproyecto no reemplaza a las rutas existentes, pero sí introducen nuevas alternativas en un sistema logístico. Foto: Unsplash

Si logra consolidarse, el corredor podría modificar dinámicas comerciales en todo el hemisferio. No solo acortando tiempos y costos, sino también redefiniendo qué países controlan los puntos estratégicos del comercio internacional.

Una vez más, América Latina se convierte en escenario de una transformación silenciosa. Esta vez, no como espectadora del comercio global, sino como protagonista de una nueva ruta entre océanos.