Consecuencias de los ataques de Rusia en Kiev, capital de Ucrania. Foto: Reuters/Thomas Peter.

Este viernes 3 de abril, Kiev y sus alrededores fueron nuevamente blanco de ataques aéreos y con drones rusos, según informaron las autoridades locales, en lo que se ha convertido en un incremento notable de los bombardeos diurnos sobre Ucrania.

“El área de Kiev sufrió otra vez un ataque masivo con misiles y drones”, señaló Mykola Kalashnyk, gobernador de la región. Lamentablemente, los ataques dejaron una víctima mortal.

Ataque de Rusia sobre Kiev. Foto: REUTERS.

Además, el bombardeo provocó cortes de electricidad en varias zonas, informó Ukrenergo, la empresa energética del país. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiga, indicó que Rusia lanzó casi 500 drones y misiles sobre territorio ucraniano. Sybiga calificó los ataques como un intento deliberado de causar el mayor daño posible a la población civil. “Estas agresiones diurnas responden a las propuestas de alto el fuego de Ucrania durante la Semana Santa, pero Moscú responde con violencia brutal”, afirmó.

Zelenski busca relanzar las negociaciones de paz

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, señaló que Kiev estaba dispuesta a negociar una tregua durante las festividades de Pascua, aunque el Kremlin aseguró no haber recibido ninguna propuesta oficial. Ucrania acusa a Rusia de extender intencionalmente el conflicto con el objetivo de conquistar más territorio, mientras que asegura que Moscú no tiene un interés real en la paz.

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: REUTERS

Las conversaciones de paz, mediadas por Estados Unidos, se han visto complicadas por la situación en Oriente Próximo. Zelenski anunció que invitó a una delegación estadounidense a Kiev para intentar relanzar las negociaciones con Moscú. “El grupo estadounidense puede reunirse primero con nosotros y luego viajar a Moscú. Si no se logra un acuerdo a tres bandas, podemos intentar otra vía”, dijo el presidente ucraniano el viernes.