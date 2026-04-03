Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

Donald Trump minimizó el impacto diplomático de las recientes pérdidas aéreas frente a Irán. Al ser consultado por la cadena NBC News sobre si el derribo de un caza afectaría las posibles negociaciones con Teherán, el presidente de Estados Unidos fue tajante: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”.

Las declaraciones se produjeron en un contexto de máxima tensión, menos de 48 horas después de que el líder republicano afirmara en un discurso oficial que las fuerzas iraníes habían sido “completamente diezmadas”. La pérdida del F-15 estadounidense, el primer derribo confirmado de un caza desde que comenzó el conflicto hace cinco semanas, desató una misión de búsqueda y salvamento de alta prioridad. Aunque uno de los tripulantes fue recuperado con vida, la situación del segundo miembro de la cabina es incierta.

Durante las maniobras de rescate, la resistencia iraní alcanzó a dos helicópteros UH-60 Blackhawk. Según informó CBS, a pesar del impacto, no se registraron víctimas entre la tripulación de las naves de salvamento. Casi en simultáneo, un avión de ataque A-10 Warthog cayó en territorio de Kuwait tras haber sido impactado. Fuentes de The New York Times confirmaron que su único piloto logró eyectarse y se encuentra a salvo bajo custodia de Estados Unidos.

Captura del vídeo difundido por la Agencia Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que muestra lo que el medio identifica como restos del caza estadounidense F-15E derribado en el sur de Irán. Foto: EFE

El incidente representó un punto de inflexión en la operación “Furia Épica”, el despliegue conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán. Hace apenas dos días, Trump había anticipado ataques “con dureza” para las próximas semanas, aunque mantuvo bajo reserva los planes para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Por su parte, la agencia de noticias Mehr confirmó que el conflicto provocó daños estructurales y humanos devastadores en Irán. El reporte oficial da cuenta de más de 2000 muertos, entre los que figuran las máximas autoridades del país:

El líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei .

El secretario del Consejo de Seguridad, Alí Larijani .

Los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé y Esmaeil Jatib.

A pesar de estas bajas de alto rango, la capacidad de respuesta iraní logró derribar cuatro aeronaves estadounidenses en menos de un día. Por el momento, la operación para localizar al piloto desaparecido del F-15 continúa bajo estricto secreto militar.

Trump ordenó ataques contra puentes en Irán y escala la tensión en Medio Oriente

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar en las últimas horas tras una serie de ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según se informó, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó ofensivas contra puentes en territorio iraní, lo que desató una rápida respuesta del régimen persa, que volvió a atacar plantas petroleras ubicadas en el Golfo Pérsico.

En paralelo, el conflicto también se intensificó en el frente entre Israel y Hezbollah. Las fuerzas israelíes llevaron a cabo bombardeos en el sur del Líbano y, de acuerdo con fuentes oficiales, mataron a 15 integrantes de la organización, además de atacar infraestructura vinculada al grupo.