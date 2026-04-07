Papa Leon XIV. Foto: REUTERS

El papa León XIV calificó de “inaceptable” la amenaza de Donald Trump contra Irán y pidió hacer “todo lo posible” para “decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.

“Hoy, como todos sabemos, también ha habido esta amenaza contra todo el pueblo de Irán. Y esto realmente no es aceptable. Aquí hay cuestiones ciertamente de derecho internacional, pero es mucho más una cuestión moral por el bien del pueblo, completo e íntegro”, dijo el Sumo Pontífice ante los medios en Castelgandolfo.

El Papa Leon XIV se refirió a la amenaza de Trump contra Irán. Video: X.

El pontífice estadounidense invitó a “rezar, pero también hacer oír nuestra voz ante los legisladores estadounidenses, para decir que no queremos la guerra, queremos la paz”.

“Quisiera invitar a todos a pensar de verdad, en el corazón, en los tantos inocentes, los tantos niños, los tantos ancianos: totalmente inocentes que también serían víctimas de esta escalada de una guerra que ha comenzado… Ya desde los primeros días decíamos: volvamos al diálogo, a las negociaciones. Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto”, agregó.

Papa Leon XIV. Foto: REUTERS

El papa insistió en la necesidad de volver al diálogo y las negociaciones: “Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto. (...) Quisiera invitar a todos a rezar, pero también a buscar cómo comunicarse, quizás con los congresistas, con las autoridades, para decir que no queremos la guerra”.

“¡Queremos la paz! Somos un pueblo que ama la paz. ¡Hay tanta necesidad de paz en el mundo!”, exclamó León XIV.