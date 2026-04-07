Donald Trump dice que esta noche termina una era en Irán: “Morirá toda una civilización, para no volver jamás”
El presidente de Estados Unidos elevó la tensión con otro mensaje intimidante dirigido al gobierno de Teherán.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, en referencia a Irán.
“No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, aseguró el presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.
