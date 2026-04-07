Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: REUTERS

La Casa Blanca desmintió especulaciones sobre un posible uso de armas nucleares en Irán después de que Donald Trump advirtiera sobre la aniquilación de “toda una civilización”.

La cuenta oficial de la Administración de republicano, “Rapid Response 47″, reaccionó con una negativa a una publicación en X que afirma que Vance “insinúa que Trump podría recurrir al uso de armas nucleares”, al cumplirse el plazo dado por el mandatario a Teherán para abrir el estrecho de Ormuz.

“Literalmente, nada de lo que ha dicho aquí el @VP ‘insinúa’ tal cosa, pedazos de idiotas“, aseguró la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en un mensaje que cita el post de ”Headquarters”.

En su red Truth Social, Trump había dicho que “esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”, y que aunque no quiere “que eso suceda, es probable que ocurra”, elevando la presión sobre Irán.

El presidente, que calificó a este como “uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo”, impuso un plazo a Teherán para forzarlo a reabrir el paso a través de la importante vía de crudo y mercancias, interrumpido en su mayor parte por Irán como represalia a la guerra lanzada por EE.UU e Israel.