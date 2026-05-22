Cuánto salen los pasajes de avión para alentar a la Selección en el Mundial 2026.

Hay que empezar a contar dólares para viajar al Mundial 2026 y acompañar a la Selección Argentina en los primeros partidos de la competencia, durante su fase en el Grupo J. Así que es importante saber al menos cuánto cuestan los pasajes. Y no es casualidad que Aerolíneas Argentinas programó vuelos directos desde Buenos Aires hacia Dallas y Kansas, las ciudades que serán sede de la primera fase de grupos, pensados para una escapada bien futbolera.

En esta última, la “Albiceleste” enfrentará a Argelia, el 16 de junio. La operación incluirá el arribo en el día previo al encuentro y otro con llegada el mismo día del partido. El debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni se producirá en el Kansas City Stadium de la ciudad homónima, ubicada en el centro de los Estados Unidos.

Aerolíneas Argentinas ya puso a la venta pasajes de un vuelo directo que partirá el 14 de junio con regreso el 17 con un precio especial: ida Ezeiza - Kansas, $ 4.621.870; vuelta $ 2.292.286, o sea que cada pasajero abonará un total de $ 6.914.156 sólo por estar presente en el primer partido.

Aerolíneas Argentinas. Foto: Aerolíneas Argentinas

También vuelos directos a Dallas

Además, la aerolínea de bandera estableció vuelos especiales a Dallas, en Texas, vinculados a los partidos que disputará la Selección Argentina en esa ciudad: el encuentro frente a Austria, previsto para el 22 de junio, y el partido ante Jordania, que se jugará el 27. Para cada uno se dispondrá de dos vuelos, igual que con el de Kansas: uno con arribo el día previo al partido y otro llegando en la misma jornada.

Para estar presente en el Dallas Stadium a tiempo para ver a la albiceleste, el costo del pasaje -siempre por nuestra aerolínea de bandera- baja bastante según lo anunciado: Ezeiza - Dallas/Fort Worth $ 2.415.851y vuelta $ 2.290.550, lo que da un total de $ 4.706.401 por pasajero. Cabe señalar que en ambos casos se trata de vuelos directos y sin escalas.

Además la empresa nacional sumó más frecuencias a la ruta con Miami desde Buenos Aires y Córdoba. Y a partir del 8 de junio se podrá viajar a esta ciudad del Estado de la Florida desde Tucumán (dos veces por semana, jueves y sábados), Rosario (tres veces por semana: martes, viernes y domingos) y Córdoba (dos, lunes y miércoles).

Aerolíneas Argentinas. Foto: Aerolíneas Argentinas

Se especula que, de avanzar en las llaves del torneo, según el sorteo oficial y el diseño del cuadro para el Mundial 2026, la Selección Argentina tiene altas posibilidades de jugar un cuarto partido (dieciseisavos de final) en Miami. Si clasifica primera en su zona, sería en el Hard Rock Stadium de Miami contra el segundo del grupo H el 30 de junio.

Otros vuelos directos

Una de las principales aerolíneas estadounidenses, American Airlines tiene base en Dallas, Texas, o sea que su hub de distribución se encuentra allí por lo que los vuelos desde Ezeiza son directos. Para junio de este año la tarifa en turista parte de los U$S 1.549 y, específicamente, para estar presenta cuando se desarrollen los dos encuentros deportivos en el Dallas Stadium (22 y 27) tiene un valor de U$S 1.998 ida y vyelta. Vale la pena recordar que el tiempo que se permanece arriba del avión en estos tramos ronda las 10 horas.

Asimismo los vuelos a Miami con esta compañía, que también son directos, parten de los para fines de junio tiene un valor de U$S 1.778 ida y vuelta. Esta empresa sumó 10 opciones semanales con mayor capacidad entre Ezeiza y Miami, un servicio diario en aviones más grandes a Nueva York y cuatro semanales directos a Dallas.

Un dato: para evitar el recargo impositivo del 30 %, estos pasajes se pueden pagar directamente en dólares.