Nuevos silos nucleares para misiles balísticos. Foto: Captura

Estados Unidos acaba de poner en marcha un movimiento que, aunque pueda parecer técnico o incluso rutinario, encierra implicancias estratégicas mucho más profundas. El gobierno de Donald Trump puso en marcha la construcción de uno de los mayores proyectos nucleares de su historia, y lo hace en un momento en el que el equilibrio global atraviesa un momento crítico con la guerra en Ucrania, el conflicto en Medio Oriente; las tensiones en Asia con eje en China y Taiwán de la que no queda afuera Japón; las amenazas de Norcorea sobre su vecino del sur y las escaramuzas entre India y Pakistán.

El anuncio no gira solo en torno a un nuevo misil, una bomba nuclear más potente, o un avión espía invisible. Se trata de algo más estructural: un nuevo proyecto, mucho más ambicioso que busca sustituir una de las piezas clave de su sistema de defensa que lleva décadas en funcionamiento.

En el corazón de esta decisión está la construcción del primer prototipo de silo para el misil balístico intercontinental LGM-35A sentinel, destinado a reemplazar a los históricos Minuteman III, desplegados desde la Guerra Fría.

En Utah, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya comenzó a trabajar junto a dos contratistas en esta instalación piloto. Este silo no será uno más: funcionará como modelo para una red completamente nueva que, en los próximos años, podría extenderse por miles de kilómetros cuadrados en las grandes llanuras estadounidenses.

Durante más de medio siglo, los Minuteman III han sido el pilar terrestre de la tríada nuclear —completada por submarinos y bombarderos—, garantizando la capacidad de respuesta ante cualquier ataque.

Sin embargo, el paso del tiempo y los límites técnicos de una infraestructura diseñada en los años 60 obligaron a tomar una decisión drástica. Pero lo realmente interesante no es solo lo que están construyendo, sino por qué han decidido empezar desde cero… y el momento en el que lo están haciendo.

Misil balístico intercontinental LGM-35A sentinel. Foto: Wikimedia Commons

Inicialmente, el plan era modernizar los silos existentes. Pero esa opción fue descartada en 2025 tras comprobar que las estructuras originales, con hormigón vertido in situ y sistemas analógicos, eran demasiado costosas y complejas de adaptar.

La conclusión fue contundente: era más viable construir una red completamente nueva.

Así nace un programa de dimensiones colosales. No solo implica el desarrollo de los misiles sentinel, sino también la construcción desde cero de unos 450 silos, centros de control y toda la infraestructura asociada.

La magnitud del proyecto no tiene precedentes y ha sido comparada con la construcción del sistema de autopistas interestatales en Estados Unidos.

El rediseño incorpora tecnologías propias del siglo XXI. Los nuevos silos utilizarán módulos prefabricados, ensamblados en el lugar, lo que permitirá acelerar los tiempos y facilitar futuras actualizaciones.

La electrónica analógica desaparece para dar paso a una arquitectura dominada por software, mientras que las comunicaciones pasarán de cables de cobre a fibra óptica blindada. Incluso se emplean gemelos digitales para rastrear cada componente en tiempo real.

El misil Sentinel, por su parte, representa un salto generacional: combustible sólido, tres etapas, unos 18 metros de altura y capacidad para portar una ojiva de hasta 475 kilotones. Peste avance técnico viene acompañado de un fuerte incremento en los costos.

El programa, inicialmente estimado en 77.700 millones de dólares, ya supera los 140.000 millones, obligando al Pentágono a reestructurarlo. Aun así, el proyecto avanza. Los primeros lanzamientos de prueba están previstos para 2027, mientras que su entrada en servicio no se espera antes de 2030. Hasta entonces, los actuales misiles seguirán operativos para garantizar la cobertura nuclear de EEUU.

Sin embargo, el trasfondo de esta decisión va más allá de la obsolescencia tecnológica. Porque el contexto global ha cambiado y esto puede ser solo el principio. La expiración en febrero de 2026 del tratado Nuevo Start dejó al mundo sin límites formales sobre arsenales estratégicos por primera vez en décadas.

Hoy, tanto Washington como Moscú mantienen miles de ojivas nucleares, mientras que China acelera su expansión, con un arsenal que crece a gran velocidad. El mundo entra en una etapa de incertidumbre nuclear sin reglas claras.

En este escenario, el programa sentinel no es solo una modernización: es una señal. EEUU no solo está renovando su infraestructura nuclear: está redefiniendo su estrategia para las próximas décadas. Y lo está haciendo en un momento en el que cada movimiento, por pequeño que parezca, puede tener consecuencias globales.