Fuerza Aérea peruana Foto: Foto generada con IA

El Ministerio de Defensa del Perú avanza hacia una de las decisiones más relevantes en materia de defensa de los últimos años: la renovación integral de su flota de aviones de combate, un proceso que lleva tiempo en análisis y que ahora se encuentra en su fase final de evaluación. El objetivo es claro: reemplazar aeronaves que están próximas al final de su vida útil y garantizar la capacidad operativa de la Fuerza Aérea Peruana (FAP) en un contexto regional cada vez más exigente.

El programa contempla la adquisición de 24 aviones de combate de nueva generación, una cifra pensada para mantener el equilibrio estratégico y operativo del país, asegurando tareas de defensa del espacio aéreo, disuasión y entrenamiento avanzado.

Una flota que necesita modernización urgente

Actualmente, la FAP opera modelos que fueron incorporados décadas atrás y que, si bien han recibido actualizaciones parciales, enfrentan limitaciones estructurales, tecnológicas y logísticas. El desgaste natural, sumado a los costos de mantenimiento y a la dificultad para conseguir repuestos, aceleró la necesidad de avanzar con una sustitución definitiva.

En este contexto, las autoridades coinciden en que postergar la decisión incrementaría los riesgos operativos y encarecería cualquier solución futura. Por eso, el proceso fue elevado a nivel estratégico, con participación directa del Ministerio de Defensa y del Poder Ejecutivo.

El nuevo caza Lockheed Martin F-16V Viper que incorporará la Fuerza Aérea de Perú. Foto: Air Force Technology

Qué busca Perú en su nuevo avión de combate

Más allá del número de aeronaves, el eje del programa está puesto en capacidades, sostenibilidad y proyección a largo plazo. Entre los criterios centrales que se evalúan se encuentran:

Capacidad de combate aire-aire y aire-superficie

Aviónica moderna y sistemas compatibles con estándares actuales

Bajos costos de operación y mantenimiento

Transferencia tecnológica y soporte logístico a largo plazo

Compatibilidad con la infraestructura existente

El objetivo no es solo adquirir aviones, sino incorporar un sistema de armas completo, que incluya simuladores, entrenamiento, armamento, soporte técnico y disponibilidad sostenida en el tiempo.

Una decisión con impacto regional y geopolítico

La adquisición de nuevos aviones de combate no es un hecho aislado. En América del Sur, varios países avanzaron en procesos similares durante los últimos años, lo que elevó el estándar tecnológico de la región. Para Perú, quedar rezagado implicaría una pérdida de capacidad disuasiva y mayores dificultades para cumplir misiones de defensa aérea.

Además, el programa despertó interés internacional. Diferentes fabricantes y gobiernos siguieron de cerca la evolución del proceso, conscientes de que se trata de un contrato relevante tanto en volumen como en proyección estratégica.

El factor presupuesto y la sostenibilidad política

Uno de los puntos más sensibles del programa es el financiamiento. La adquisición de 24 aviones de combate representa una inversión de largo plazo que debe ser compatible con la situación económica del país y con las prioridades sociales.

Por ese motivo, el esquema en evaluación contempla pagos escalonados, paquetes integrales y compromisos de soporte a largo plazo. Desde el Gobierno remarcan que la decisión final deberá equilibrar defensa nacional, responsabilidad fiscal y consenso político.

El nuevo caza Lockheed Martin F-16V Viper que incorporará la Fuerza Aérea de Perú. Foto: Air Force Technology

Qué se espera en los próximos meses

Con los estudios técnicos avanzados y las evaluaciones estratégicas en su tramo final, todo indica que el desenlace del programa está cada vez más cerca. Si bien no hay un anuncio formal, el escenario apunta a una definición que permitirá iniciar negociaciones finales y, eventualmente, la firma del contrato.

Para la Fuerza Aérea Peruana, esta decisión marcará un antes y un después, no solo en términos de equipamiento, sino también en doctrina, entrenamiento y proyección futura.

Una apuesta al futuro de la defensa aérea peruana

La compra de nuevos aviones de combate es mucho más que una renovación de material: es una decisión estructural que condicionará la capacidad defensiva del país durante las próximas décadas. Con la etapa decisiva cada vez más cerca, Perú enfrenta un momento clave para definir cómo proteger su espacio aéreo y cómo posicionarse estratégicamente en la región.