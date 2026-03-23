Un país de Sudamérica superará a Argentina con una nueva flota de doce aviones F-16. Foto: Air Force Technology

El gobierno de Perú confirmó la selección del caza Lockheed Martin F-16V Viper como su nuevo vector de defensa aérea, en una decisión que fortalece las capacidades militares del país andino y lo ubica por delante de Argentina en cantidad de aeronaves de este modelo en América Latina.

El anuncio fue realizado este 20 de marzo por el presidente José Balcázar, quien ratificó el cierre de un proceso de selección internacional que se extendió durante varios años. En la competencia también participaron el Saab JAS 39 Gripen E/F y el Dassault Rafale.

El nuevo caza Lockheed Martin F-16V Viper que incorporará la Fuerza Aérea de Perú. Foto: Air Force Technology

La adquisición contempla un total de 12 aeronaves nuevas de fábrica (10 F-16C monoplaza y 2 F-16D biplaza) bajo el estándar Block 70/72, una de las configuraciones más avanzadas de este caza desarrollado por Lockheed Martin. Con esta compra, la Fuerza Aérea del Perú pasará a operar la versión más moderna del F-16 en Latinoamérica.

La nueva flota F-16 de Perú costará 3.420 millones de dólares

El programa implica una inversión aproximada de 3.420 millones de dólares e incluye no solo las aeronaves, sino también armamento moderno, aviónica de última generación y un paquete integral de soporte logístico.

Desde el punto de vista tecnológico, la nueva flota superará a las variantes actualmente operadas por Chile, aunque todavía quedará por detrás de las capacidades de los Saab JAS 39 Gripen E/F recientemente incorporados por Brasil y Colombia.

El programa implica una inversión aproximada de 3.420 millones de dólares e incluye no solo las aeronaves. Foto: Air Force Technology

Los nuevos “Vipers” reemplazarán progresivamente a los cazas Mikoyan MiG-29 y Dassault Mirage 2000, que actualmente constituyen la columna vertebral de la defensa aérea peruana, pero enfrentan crecientes desafíos de mantenimiento y obsolescencia.

Los F-16 garantizan un soporte logístico por décadas

“La elección del F-16V garantiza la interoperabilidad con aliados regionales y asegura una plataforma con soporte logístico garantizado por décadas”, afirmó Balcázar durante una entrevista televisiva. Y agregó: “Es un paso fundamental para recuperar la capacidad de disuasión del país”.

La incorporación de estos cazas también impacta en el equilibrio militar regional. Mientras Argentina avanza en su propio programa de modernización aérea, la decisión peruana consolida a Lima como uno de los operadores más avanzados de aviones de combate occidentales en Sudamérica.