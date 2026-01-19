Población china Foto: REUTERS

Según datos oficiales, publicados por la Oficina Nacional de Estadística, el número de habitantes de China se redujo en unos 3,39 millones en 2025.

Se trata del cuarto año consecutivo de contracción poblacional, después de que la población disminuyese en 850.000 personas en 2022, en 2,08 millones en 2023 y en 1,39 millones en 2024.

Las claves de estas cifras residen en el récord negativo de natalidad y el envejecimiento de la población. El país registró el año pasado 7,92 millones de nacimientos, una considerable reducción frente a los 9,54 millones de 2024.

Un problema recurrente en China

El gigante asiático permite desde 2021 a sus ciudadanos tener un tercer hijo, aunque la decisión no fue acogida con gran entusiasmo por la población, debido tanto a la carga económica que supone la crianza como a la prioridad que se da a la carrera laboral.

Durante su XX Congreso, en 2022, el gobernante Partido Comunista enfatizó que el país necesita un sistema que “aumente las tasas de natalidad y reduzca los costos del embarazo, el parto, la escolarización y la crianza”. El presidente chino, Xi Jinping, calificó la crisis demográfica como un “asunto vital”.

Además, China registró en 2025 unos 11,31 millones de fallecimientos, con una tasa de 8,04 por cada 1.000 habitantes, superior a la de 7,76 del año anterior.

Población china Foto: REUTERS

El gigante asiático finalizó el año 2025 con 1.404,89 millones de habitantes, lo que contrasta con los 1.408,28 millones que había en el país a finales del año anterior. Actualmente, China es el segundo país más poblado del mundo, por detrás de India, que superó al país en número de habitantes en 2023 y cuya población continúa creciendo, según datos de Naciones Unidas.

La importancia de la población en la economía

Los movimientos de población han agravado el reto demográfico: un gran número de personas se están trasladando de las granjas rurales a la ciudad, donde tener hijos es más caro.

La tasa de urbanización de China se situó en el 68% en 2025, frente al 43% de ⁠2005.

Los dirigentes económicos han hecho de la planificación demográfica una parte clave de la estrategia económica del país y este año Pekín se enfrenta a un coste potencial total de unos ‌180.000 millones de yuanes (25.800 millones de dólares) para impulsar los nacimientos, según estimaciones de Reuters.