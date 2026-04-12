Barcos petroleros navegan en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

La Guardia Revolucionaria iraní negó este domingo que el estrecho de Ormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos y advirtió a los buques militares de que no se acerquen a la zona, en una fuerte declaración luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que su país cerrará el paso y retirará las minas colocadas por la República Islámica.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”, afirmó dicho cuerpo militar de élite en un comunicado publicado por la agencia Tasnim.

Además, advirtió de que “cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”.

“Todo el tráfico... está bajo el control total de las fuerzas armadas. El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal en el estrecho si da un paso en falso”, expresó el comando naval iraní a través de X.

Donald Trump ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz

La advertencia iraní se produce después de que el presidente estadounidense afirme este mismo domingo que bloqueará el estrecho de Ormuz después de que las negociaciones en Pakistán finalizaran sin un acuerdo para su reapertura

“La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, dijo en su red Truth Social.

Estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

Trump también anunció que le ordenó a la Armada interceptar todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán para circular por el estrecho, dado a que, en su consideración, esa tasa es “ilegal”.

“El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo.No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares”, dijo.

El tráfico por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, fue restringido por Irán desde el inicio de la guerra con Israel y EEUU, el pasado 28 de febrero, y fue uno de los puntos de discrepancia en las negociaciones que Teherán y Washington sostuvieron ayer en Pakistán.