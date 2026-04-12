Negociaciones de paz en Pakistan entre Irán y Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Las maratónicas conversaciones entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos concluyeron esta noche sin lograr los avances decisivos esperados. Tras una jornada de 15 horas de discusión, las posturas se mantienen distantes, con puntos de fricción que las autoridades de Teherán calificaron de sustanciales.

La agencia semioficial Tasnim fue tajante al informar que persisten “graves desacuerdos” tras el cierre de esta ronda en la capital paquistaní. Por su parte, desde una cuenta oficial del gobierno iraní optaron por un tono más cauto, señalando que, si bien existen obstáculos, el proceso no se detendrá y el diálogo continuará “a pesar de algunas diferencias”.

Pese a la falta de resultados inmediatos, el encuentro no se considera un fracaso total, sino una pausa en un proceso catalogado como histórico. Las partes acordaron retomar los contactos el domingo por la mañana, siguiendo la propuesta de Pakistán, país que actúa como anfitrión y mediador clave en este intento de desescalada regional.