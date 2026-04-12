Barcos petroleros navegan en el estrecho de Ormuz. Foto: REUTERS

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) anunció que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes este lunes a las 11 (hora argentina).

“El bloqueo se aplicará de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras de Irán, incluidos todos los puertos iraníes en el Golfo Arábigo y el Golfo de Omán”, indicó el Centcom en un comunicado.

Según la nota, las fuerzas estadounidenses “no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”.

En tanto, Estados Unidos recomendó a los marinos comerciales seguir las emisiones de los Avisos a Navegantes y contactar con las fuerzas navales estadounidenses por el canal 16 de puente a puente cuando operen en el Golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz.

El anuncio del Centcom se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que bloqueará el estrecho de Ormuz y acusara a Irán de mantener sus “ambiciones nucleares”, al concluir las negociaciones de paz en Pakistán sin un acuerdo.

Puja entre Irán y EEUU por el estrecho de Ormuz. Foto: NA

“Con efecto inmediato, la Armada de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, escribió en su red Truth Social.

Irán desafía a Donald Trump en Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní negó este domingo que el estrecho de Ormuz haya sido bloqueado por Estados Unidos y advirtió a los buques militares de que no se acerquen a la zona.

“La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica anuncia que, contrariamente a las falsas afirmaciones de algunos funcionarios enemigos, el estrecho de Ormuz está bajo control y gestión inteligentes, abierto al paso inocuo de buques civiles y sujeto a regulaciones específicas”, afirmó dicho cuerpo militar de élite en un comunicado publicado por la agencia Tasnim.

Además, advirtió de que “cualquier embarcación militar que, bajo cualquier pretexto o justificación, intente aproximarse al estrecho de Ormuz será considerada una violación del alto el fuego y será objeto de una respuesta contundente”.

“Todo el tráfico... está bajo el control total de las fuerzas armadas. El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal en el estrecho si da un paso en falso”, expresó el comando naval iraní a través de X.