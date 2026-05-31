El pueblo de 800 habitantes que regala terrenos. Foto: curtis-ne.gov

En medio de la caída de población que afecta a muchas localidades rurales de Estados Unidos, un pequeño pueblo del estado de Nebraska lanzó una propuesta llamativa para atraer nuevos habitantes: ofrece terrenos gratuitos y beneficios económicos para quienes decidan mudarse allí y construir su hogar.

Se trata de Curtis, una comunidad de alrededor de 800 habitantes ubicada entre praderas y colinas en el corazón de las Grandes Llanuras estadounidenses.

Cómo funciona el programa que entrega terrenos gratis

La iniciativa fue creada para frenar la despoblación y apunta especialmente a familias jóvenes y personas que buscan una vida más tranquila, lejos del ritmo de las grandes ciudades.

Los terrenos se entregan sin costo y ya cuentan con infraestructura básica instalada, incluyendo:

calles pavimentadas,

conexión a servicios,

agua corriente,

electricidad.

A cambio, quienes accedan al programa deben comprometerse a construir una vivienda dentro de un plazo de dos años y establecer residencia permanente en la localidad.

Curtis, pueblo de Estados Unidos. Foto: curtis-ne.gov

La ayuda económica que ofrece Curtis

Además de los lotes gratuitos, el pueblo brinda incentivos económicos para las familias con hijos que se inscriban en las escuelas locales.

Los montos varían según la cantidad de chicos:

familias con un hijo pueden recibir hasta 750 dólares ,

con dos hijos, el beneficio alcanza los 1250 dólares ,

y con tres hijos o más, la ayuda llega a 1750 dólares.

El objetivo principal es fortalecer la comunidad, sostener el sistema educativo local y evitar que la población siga disminuyendo.

Cómo es Curtis, el pequeño pueblo rural de Nebraska

Curtis se encuentra en una región caracterizada por grandes extensiones de campo, rutas largas y pequeños poblados rurales. La economía de la zona está fuertemente ligada a la agricultura y las actividades vinculadas al campo.

El paisaje típico incluye:

praderas abiertas,

zonas agrícolas,

colinas suaves,

y comunidades pequeñas con ritmo de vida tranquilo.

Curtis, pueblo de Estados Unidos. Foto: Wikipedia.

Qué tener en cuenta antes de mudarse a Curtis

Aunque la idea de vivir en un pueblo pequeño puede resultar atractiva para quienes buscan calma y contacto con la naturaleza, este estilo de vida también presenta algunos desafíos.

Las oportunidades laborales suelen ser más limitadas y muchas veces es necesario recorrer largas distancias para acceder a hospitales de alta complejidad, universidades o grandes centros comerciales.

Además, aunque el terreno sea gratuito, los nuevos residentes deben afrontar el costo completo de la construcción de la vivienda, pagar servicios y cumplir con las normas urbanísticas locales.

Las ventajas de vivir en un pueblo pequeño

Quienes eligen este tipo de comunidades destacan beneficios como un menor nivel de estrés, mayor seguridad, costos de vida más bajos y vínculos sociales más cercanos.

En muchos pueblos rurales de Estados Unidos, la vida comunitaria tiene un rol central: los vecinos participan activamente en actividades escolares, eventos locales y proyectos comunitarios, algo que las autoridades consideran fundamental para mantener viva la identidad del lugar.