Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: REUTERS

¿Qué están haciendo con Cuba ahora? ¿qué le hicieron a Venezuela? ¿Eso es democrático? ¿En qué artículo de la carta de la ONU dice que un Presidente de un país puede invadir a otro? En ningún documento del mundo dice esto, ¡ni en la Biblia! No hay nada que permita que esto suceda", sotuvo el presidente de Brasil Lula Da Silva, en una conferencia.

“El uso de la fuerza y el poder para colonizarnos. Otra vez. Ahora que descubrimos que tenemos tierras raras, minerales críticos. Ahora que podías dar un salto de calidad en la producción de combustibles alternativos...”.

Lula Da Silva criticó el intervencionismo de Estados Unidos.

“Necesitamos que la gente grite alto y claro para no permitir que pase en otros países lo que ya pasóen Gaza recientemente”, sumó.

Lula advierte sobre los minerales de Brasil

El martes, Lula había asegurado que no permitiría que otros países se apropiaran de las tierras raras y los minerales críticos que tiene Brasil, tras señalar que en el pasado ya se llevaron sus principales riquezas.

“Brasil es un país muy grande, poderoso y con grandes riquezas minerales como las tierras raras y los minerales críticos (...). Ellos ya se llevaron todo el oro, toda la plata, todos los diamantes y ahora no vamos a permitir que nos quiten los minerales críticos que son del pueblo brasileño”, afirmó.

Guerra comercial entre Donald Trump y Lula da Silva Foto: Reuters

Aunque el líder progresista no citó a ningún país, sus declaraciones se interpretaron como una alusión a Estados Unidos y al interés de su presidente, Donald Trump, por asegurar el suministro de estos recursos estratégicos.

El país norteamericano viene impulsando alianzas en Brasil para establecer nuevas cadenas de suministro de tierras raras y la semana pasada firmó en São Paulo un memorando de entendimiento con el Gobierno de Goiás, uno de los 27 estados del país, para apoyar la exploración y producción de tierras raras y minerales críticos.

El acceso a estos recursos es una demanda recurrente de Washington en sus negociaciones comerciales, en especial con países que cuentan con grandes reservas, como Brasil.

El mes pasado, Estados Unidos alcanzó acuerdos con otras naciones de América Latina como Argentina y México, así como con la Unión Europea y Japón, en busca de diversificar su suministro de metales críticos en un mercado ampliamente dominado por China.