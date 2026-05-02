Irán asegura que está preparado tanto para la guerra como para la paz con EE.UU. Foto: via REUTERS

Este sábado 2 de mayo, Irán definió que la decisión de continuar o no con la guerra en Medio Oriente depende de la posición de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, aseguró estar preparado tanto para una salida diplomática como también para una eventual reanudación de las hostilidades.

“Irán presentó su plan al mediador pakistaní con el objetivo de poner fin de manera permanente a la guerra impuesta y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos”, fueron las palabras elegidas por el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi, ante diplomáticos en Teherán, según la televisión estatal IRIB.

Asimismo, el funcionario sostuvo que Estados Unidos deberá elegir entre retomar la vía del diálogo o seguir posicionado en un lugar de hostilidades. Por lo tanto, recalcó que la nación persa está preparada para afrontar cualquiera de los dos escenarios, a fin de resguardar tanto sus intereses regionales como los de sus aliados.

Tensión en el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Irán afirma que es “probable” que se renueve la guerra con EE.UU.

“Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses”, lo aseguró el subjefe de inspección del Cuartel Central Jatam al Anbiya, el general Mohamad Yafar Asadi.

Esto lo plantearon luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que no estaba satisfecho con la nueva propuesta de paz ofrecida por Irán en Islamabad.

La agencia estatal IRNA informó que Irán presentó una nueva propuesta a Pakistán y, según trascendió, Teherán ya había hecho llegar una iniciativa a Washington a través de Islamabad, planteando un esquema de diálogo por etapas. En una primera fase, la prioridad estaría puesta en detener el conflicto y garantizar la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras que el tratamiento del programa nuclear iraní quedaría relegado para una instancia posterior.

Irán afirma estar preparado para la guerra o la tregua con Irán. Foto: EFE

No obstante, medios estadounidenses señalaron que la propuesta no logró convencer al entonces presidente Donald Trump, principalmente porque postergaba la discusión sobre el desarrollo nuclear de la República Islámica.

Cabe recordar que el 8 de abril, ambas partes habían alcanzado una tregua inicial de dos semanas, luego de 39 días de enfrentamientos. Ese alto el fuego fue luego extendido sin un plazo definido para facilitar las conversaciones diplomáticas.