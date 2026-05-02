La situación actual de las Islas Malvinas. Foto: NA.

La Real Fuerza Aérea británica (RAF) está en alerta para defender las Islas Malvinas, mientras se desarrolla un nuevo clima de tensión diplomática. Esta situación se desencadenó tras una acumulación de declaraciones que involucró a Estados Unidos, quien cuestionó al Reino Unido en un guiño a la Argentina por la soberanía del territorio y generó una ola de testimonios de funcionarios.

La protección de este territorio es “innegociable”, según definió el mariscal del aire Sir Harv Smyth. Estas declaraciones se dieron luego de que se produjera una filtración de un memorándum del Pentágono que sugirió la posibilidad de un respaldo estadounidense a la reivindicación argentina por este territorio del Atlántico Sur. El documento, que fue revelado por la prensa británica, detalla las posibles estrategias de Washington por la falta de apoyo de los aliados europeos en vinculación con la guerra en Irán.

La presencia de las fuerzas británicas en las Islas Malvinas.

Escala la tensión por Malvinas y el refuerzo militar británico

Entretanto, la RAF mantiene un despliegue permanente en la base aérea de Mount Pleasant, donde operan cuatro cazas Typhoon bajo el sistema de alerta de reacción rápida. Estas aeronaves están preparadas para interceptar cualquier incursión considerada hostil. Además, el contingente en las islas ronda las 1.000 personas y cuenta con sistemas de defensa antiaérea de última generación, como el Sky Sabre, capaz de neutralizar múltiples amenazas simultáneamente, incluidos drones y misiles guiados.

Asimismo, la presencia británica se complementa con un patrullero de la Armada que opera de forma continua en la zona. Además, desde el gobierno británico buscaron relativizar el impacto del memorando filtrado y aseguraron que la soberanía de las islas “no está en entredicho”.

Empero, voces críticas dentro del propio país advirtieron sobre la disminución de recursos militares en comparación con 1982, cuando la Marina contaba con una flota significativamente mayor. Mientras tanto, Argentina avanza en la modernización de sus fuerzas armadas y continúa con la adquisición de aviones caza F-16 adquiridos de Dinamarca. En este contexto, la situación en las Malvinas vuelve a ocupar un lugar central en la agenda internacional, reavivando un conflicto histórico que parecía estabilizado.