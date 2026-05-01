Tensión en el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Irán volvió a mover ficha en su compleja relación con Estados Unidos. Esta vez, la agencia oficial IRNA confirmó que Teherán presentó una nueva propuesta de negociación de paz, canalizada a través de Pakistán, en un intento por reactivar el diálogo entre ambas potencias.

“La República Islámica de Irán entregó el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, intermediario en las negociaciones con Estados Unidos, en la tarde del jueves 30 de abril”, señaló el medio estatal, sin brindar detalles sobre el contenido del documento.

Negociaciones de paz en Pakistan entre Irán y Estados Unidos. Foto: via REUTERS

Irán-Estados unidos: negociaciones estancadas y condiciones cruzadas

El nuevo planteo llega después de que una propuesta previa no lograra convencer al presidente estadounidense, Donald Trump. En esa instancia, Irán había sugerido avanzar en un esquema por fases, priorizando el fin de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el transporte de petróleo a nivel mundial.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo político y estratégico. Teherán se niega a sentarse a negociar mientras continúe el cerco naval impuesto por Washington sobre sus puertos y embarcaciones, una medida destinada a asfixiar su economía. Del otro lado, Estados Unidos mantiene la presión como herramienta de negociación.

Negociaciones de paz en Pakistan entre Irán y Estados Unidos. Foto: REUTERS

El rol clave del estrecho de Ormuz

En este contexto, el control del estrecho de Ormuz se convierte en un factor determinante. Por esta vía circula cerca del 20% del petróleo mundial, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento tiene impacto directo en los precios del crudo y en la economía global.

La influencia de Irán sobre esta ruta estratégica refuerza su posición en la negociación, al tiempo que aumenta la preocupación internacional por posibles interrupciones en el suministro energético.

El último intento de acercamiento entre ambas partes tuvo lugar en Islamabad los días 11 y 12 de abril. Allí, las delegaciones encabezadas por Mohamed Baqer Qalibaf y JD Vance protagonizaron el encuentro de mayor nivel desde la Revolución Islámica de 1979.

Pese a las expectativas, no se alcanzó un acuerdo que pusiera fin al conflicto iniciado el 20 de febrero, que actualmente se mantiene en pausa tras el alto el fuego del 8 de abril.