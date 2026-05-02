Alemania y la OTAN responden a retirada de tropas de EE.UU. . Foto: DW

La determinación de Estados Unidos de repatriar o reubicar a 5.000 efectivos supone un golpe adicional a la alianza transatlántica, la cual experimentó un desgaste continuo desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca. Esta cifra equivale aproximadamente a un 15% del total de 35.000 militares estadounidenses desplegados en la nación europea. Pese a la magnitud del recorte, el titular de la cartera de Defensa germana, Boris Pistorius, intentó suavizar la repercusión del hecho.

“Se esperaba que se retiraran tropas de Estados Unidos de Europa, y también de Alemania”, manifestó Pistorius por medio de un comunicado oficial. En la misma línea, el ministro remarcó la urgencia de un cambio de paradigma en el continente: “Nosotros, los europeos, tenemos que asumir una mayor responsabilidad en nuestra seguridad”.

Desde la OTAN informaron que se encuentran “trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de su decisión sobre el dispositivo militar en Alemania”, según comunicó su portavoz, Allison Hart, a través de la plataforma X.

Para la organización, este movimiento logístico reafirma el compromiso que deben adoptar los aliados locales. Hart señaló que “este ajuste subraya la necesidad de que Europa siga invirtiendo más en Defensa y asuma una mayor parte de su responsabilidad en nuestra seguridad compartida”. De esta manera, el organismo internacional busca que la salida de los efectivos funcione como un catalizador para que las potencias europeas incrementen su autonomía y presupuesto militar.