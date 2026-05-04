Sr. Yousif Bushara, Sr. Rashed Hassan Salih y Sr. Mouawia El Sir, durante la entrega oficial del premio bajo el auspicio de la Euro-Arab Geomatics Union (UEAG). Foto: Prensa GeoFuture Lyon 2026

Del 24 al 30 de abril de 2026, Lyon acogió GeoFuture Lyon 2026, una conferencia internacional dedicada a las alianzas científicas y a la inversión sostenible. En un contexto mundial marcado por la urgencia climática, la transición energética y la innovación tecnológica, este evento reunió a investigadores, expertos, empresarios e inversores en torno a proyectos concretos y a cooperaciones de gran alcance estratégico.

La inauguración del evento se celebró en la sede de la Región Auvernia-Ródano-Alpes, con la presencia de numerosas personalidades de Oriente Medio y del mundo académico. Entre los invitados figuraban Su Alteza Real la profesora Mashael Al Saud, Su Alteza Real la princesa Sarah Al Saud, el profesor Yahya Al Wazna, presidente del Grupo de Cuadros Saudíes, el doctor Mahmoud Al Mahmoud, presidente del Grupo de Inversión Al Kawthar (Catar), así como el profesor Mohammed Al Maqri (Arabia Saudí).

La ceremonia también fue honrada por la presencia del señor Thomas Rudigoz, alcalde del quinto distrito de Lyon, y del señor Olivier Araujo, vicepresidente de la Metrópolis de Lyon, quienes destacaron la dimensión internacional del evento y el arraigo lionés de este encuentro euro-árabe.

De izquierda a derecha: Su Alteza Real la profesora Mashael Al Saud, el doctor Mahmoud Al Mahmoud y el doctor Ayari Mohamed, durante la ceremonia de inauguración en la sede de la Región Auvernia-Ródano-Alpes. Foto: Prensa GeoFuture Lyon 2026

Un diálogo entre investigación e inversión

GeoFuture Lyon 2026 se ha presentado como una plataforma de encuentro entre el mundo académico, los actores institucionales, el sector privado y los inversores. La ambición declarada es favorecer el surgimiento de proyectos innovadores capaces de responder a los grandes retos medioambientales, energéticos y sociales contemporáneos.

Varias temáticas estructurantes han marcado el programa: las ciencias de la Tierra, el estudio del clima, la geomática, las tecnologías cartográficas avanzadas, la observación espacial de la Tierra, así como las energías sostenibles. Estos ámbitos, hoy en el centro de las prioridades internacionales, exigen cooperaciones reforzadas entre la experiencia científica y la capacidad de inversión.

Una proyección internacional afirmada

El evento reunió a un público diverso compuesto por investigadores, estudiantes, instituciones, empresarios e inversores procedentes de distintos países. Esta diversidad permitió crear nuevas sinergias, hacer emerger colaboraciones duraderas y abrir nuevas perspectivas de financiación para las iniciativas más prometedoras.

Conferencias, talleres y sesiones de networking marcaron el ritmo de la semana, ofreciendo a los participantes la ocasión de presentar sus trabajos, intercambiar sus conocimientos y desarrollar alianzas a largo plazo.

GeoFuture Lyon 2026 se inscribe así en una dinámica en la que la ciencia ya no se concibe sin estrategia económica, ni la inversión sin impacto sostenible.

Una destacada ceremonia de entrega de premios

La entrega de los premios de la distinción de geomática se celebró en el Hotel Mercure Lyon Centre Perrache, en un ambiente solemne que reunió a galardonados, invitados de honor y representantes institucionales venidos de varios continentes. Esta ceremonia permitió rendir homenaje a personalidades cuyos trabajos y compromiso contribuyen al prestigio de la geomática y al fortalecimiento de las cooperaciones internacionales.

Varios galardonados fueron así distinguidos por su contribución destacada al desarrollo de la disciplina y a la promoción de alianzas estratégicas entre las orillas del Mediterráneo y más allá. Las distinciones entregadas bajo el auspicio de la Euro-Arab Geomatics Union (UEAG) reconocieron tanto el rigor científico de los premiados como su compromiso a favor de una cooperación euro-árabe reforzada.

La velada de celebración organizada en el Casino de Charbonnières en honor de los galardonados prolongó este momento destacado, en un marco prestigioso propicio a los intercambios informales y al fortalecimiento de los lazos entre los participantes.

Lyon, un anclaje coherente

La elección de Lyon se impuso de manera natural. Reconocida por su dinamismo científico, la calidad de sus instituciones de enseñanza superior y la densidad de su ecosistema de innovación, la metrópolis ofrece un marco particularmente adaptado a una cita internacional de esta envergadura. Su posición central en Europa constituye también un activo importante para atraer a participantes procedentes de varias regiones del mundo.

Los encuentros al margen de las sesiones plenarias constituyeron uno de los momentos destacados del evento, permitiendo a las delegaciones africanas, europeas y de Oriente Medio establecer vínculos directos y sentar las bases de futuras colaboraciones.

Entre promesas y perspectivas

Si bien GeoFuture Lyon 2026 ha despertado un interés indudable, la verdadera magnitud del evento se medirá por la calidad de los ponentes, la solidez de los proyectos presentados y el alcance concreto de las alianzas que se deriven de él. Como toda iniciativa en desarrollo, su credibilidad dependerá de su capacidad para transformar los intercambios en acciones duraderas.

La clausura del evento se celebró en la Escuela de Comercio de Lyon, con la presencia de ponentes comprometidos con una alianza estratégica entre Europa, África y Oriente Medio, con el objetivo de apoyar el desarrollo sostenible mediante un enfoque basado en la innovación, la cooperación y la inversión responsable.

Fuente: Fatia Chanelet para Canal 26