Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: Reuters (Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Irán será “borrado de la faz de la Tierra” si ataca a los buques estadounidenses implicados en el “Proyecto Libertad” que anunció él mismo el domingo.

“Tenemos más armas y municiones, y de una calidad muy superior a la que teníamos antes”, señaló Trump en una entrevista con Fox News.

Donald Trump amenaza a Irán.

Y sumó: “Tenemos el mejor equipamiento. Tenemos material por todo el mundo. Tenemos bases por todo el mundo; todas ellas están abastecidas de equipamiento. Podemos utilizar todo ese material, y lo haremos, si es necesario”.

EEUU reconoció que Irán atacó con misiles uno de sus buques

Algo que hasta hace apenas unas horas era una desmentida absoluta por parte de Washington, pasó a ser un reconocimiento y una situación tensa en Medio Oriente: Estados Unidos reconoció que sus buques de guerra fueron atacados por misiles crucero de Irán en el estrecho de Ormuz.

La confirmación llega en palabras de un almirante estadounidense a Reuters, aunque no se han dado detalles sobre los daños causados.

Cabe resaltar que Washington había negado rotundamente esta primera versión de los hechos que sí había planteado Teherán esta mañana.

Tensión en el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Las consecuencias de este ataque pueden resultar en una escalada aún mayor de los conflictos en Medio Oriente y en tensiones entre la Administración de Donald Trump y los ayatolás iraníes que están en el control de la nación persa.

Estados Unidos había entrecruzado versiones sobre una misma situación en el estrecho de Ormuz con Irán. Washington había negado que uno de sus buques hubiese sido alcanzado por misiles iraníes, tal como lo había afirmado anteriormente Teherán.

Las tensiones entre ambas naciones, además de por cuestiones políticas y bélicas, también se enmarcan en el plano económico.

Y es que desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero, los ataques generaron hostilidades inmediatas entre ambos países y también Israel, lo que desembocó en que la nación persa decidiera cerrar el estrecho de Ormuz con un bloqueo para barcos que no sean aliados a ellos.