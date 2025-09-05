Javier Milei en Estados Unidos: reunión con inversores y foto con una aspirante a astronauta

El presidente inició su gira en Los Ángeles con una conferencia organizada por el instituto Milken. Este viernes regresa a la Argentina para seguir de cerca las elecciones en la Provincia.

Gira de Javier Milei por Estados Unidos. Foto: @JavierMilei

Javier Milei inició su gira por Estados Unidos con una conferencia organizada por el instituto Milken ante unos 80 invitados y el viaje incluyó reuniones y un encuentro con una joven salteña aspirante a astronauta.

La primera actividad que tuvo el presidente fue una reunión con la Noel de Castro, de 28 años, aspirante salteña a ser la primera astronauta argentina.

Javier Milei con la astronauta salteña, Ing. Noel de Castro. Foto: @JavierMilei

Luego, Milei se reunió con el presidente del Instituto Milken, Michael Milken, quien en el 2024 le otorgó al presidente un premio por sus reformas.

“Se tienen mucho afecto”, señaló una persona del entorno del financista, quien fue conocido como el “Rey de los bonos basura” en los años 80.

Gira de Javier Milei por Estados Unidos.

La gira continuó con la conferencia de la que participaron empresarios de Crescent Capital Group, Stubhub, Vista Investment Group, Globant, Panda Express, Diamond Resorts, Citi, JPMorgan, Clearlake Capital, Edgewater, Coinbase, Paramount, VISA, Chevron, PIMCO, Copa Airlines, Amazon web y las cámaras de comercio de Los Angeles y de Beverly Hills.

El Presidente dio una conferencia de 40 minutos sobre la economía argentina y las oportunidades de inversión en agroindustria, energía, tecnología, minería y finanzas.