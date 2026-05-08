Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: via REUTERS

La OMS confirmó 9 casos confirmados de hantavirus vinculados al crucero MV Hondius, a lo que se añaden a las personas que viajaban en el barco que se encuentran aisladas y también los casos fuera de borda que podrían trepar a 500 casos alrededor mundo que podrían estar expuestos.

El primer caso ligado a la crisis fue el del marido de la pareja neerlandesa, que falleció a bordo del crucero el 11 de abril, y cuyo cadáver fue desembarcado en Santa Elena el día 24, junto a su esposa, que ya mostraba síntomas gastrointestionales.

Al día siguiente ambos fueron trasladados en avión a Johannesburgo, donde la mujer falleció el día 26, y el 4 de mayo se confirmó mediante prueba de PCR que había contraído una infección por hantavirus.

Brote de hantavirus en el crucero MV Hondius. Foto: REUTERS

El tercer caso a bordo fue el de un hombre de nacionalidad británica que el 24 de abril acudió al médico del barco con fiebre, dificultades respiratorias y signos de neumonía, por lo que fue evacuado desde otra isla atlántica, Ascensión, a Sudáfrica el 27 de abril, donde fue ingresado de gravedad en una UCI.

Este caso fue el primero que fue confirmado por las pruebas PCR como hantavirus el 2 de mayo, siendo comunicado a la OMS por el Reino Unido, en cumplimiento de la normativa sanitaria internacional.

Ese mismo día, falleció en el barco una mujer de nacionalidad alemana cinco días después de presentar síntomas como fiebre y malestar general.

El crucero MV Hondius Foto: Oceanwide Expeditions

Otros tres pacientes, incluyendo el médico neerlandés del crucero, un pasajero británico y otro alemán, presentaron fiebre alta y síntomas gastrointestinales, y fueron evacuados el miércoles 6 de mayo en dos aviones desde Cabo Verde hasta Países Bajos, aunque uno de los aparatos tuvo que hacer una escala técnica en la isla de Gran Canaria.

Lejos del buque, un ciudadano suizo que había desembarcado del MV Hondius a finales de abril -probablemente en la escala en Santa Elena- fue ingresado el miércoles en un hospital de Zúrich y los laboratorios confirmaron que se trataba de una infección por hantavirus.

Finalmente, la azafata neerlandesa ha sido hospitalizada en un centro médico de Ámsterdam con síntomas leves y se encuentra aislada, según informaron las autoridades de su país.

El crucero MV Hondius Foto: EFE

De los otros dos aislados en Singapur por las autoridades sanitarias, uno es asintomático y otro muestra síntomas muy leves (goteo nasal).

El crucero de lujo es operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions y salió de Ushuaia con 147 personas, entre ellas 88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación, haciendo escala en la Antártida y las islas Georgia del Sur, Nightingale, Tristán de Acuña, Santa Elena y Ascensión.